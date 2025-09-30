© Foto: Gerald Herbert - AP

Jim Cramer sieht im drohenden US-Shutdown kein Risiko für die Börse. Als gefährlich würde er es jedoch bewerten, wenn wichtige Konjunkturdaten ausblieben und die Fed dadurch bei Zinssenkungen ins Zögern geriete.In Washington spitzt sich der Haushaltsstreit zu und ein Stillstand der US-Regierung ab Mittwoch wird immer wahrscheinlicher. Für Anleger hat US-TV-Börsenstar Jim Cramer jedoch eine klare Botschaft: Ein Shutdown sei zwar ärgerlich, für die Aktienmärkte aber meist kein Drama. Cramer verweist auf die Historie: In den vergangenen Jahrzehnten habe es mehrere längere Shutdowns gegeben und in zwei von drei Fällen sei der Markt anschließend sogar gestiegen. Ein Automatismus sei das zwar …