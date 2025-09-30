Mainz (ots) -Am 1. Oktober 2025 übernimmt Tordis Koch die Leitung der Abteilung Sekretariate Fernseh- und Verwaltungsrat in der ZDF-Intendanz. Der amtierende Leiter Jan Holub, der diese Funktion seit 1995 innehat, wechselt zum gleichen Zeitpunkt in den Ruhestand. Die Sekretariate Fernseh- und Verwaltungsrat - im ZDF auch Gremienbüro genannt - sind die Verbindungsstelle zwischen dem Fernsehrat, dem Verwaltungsrat und der ZDF-Geschäftsleitung.ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler, der Tordis Koch im Einvernehmen mit den beiden Vorsitzenden von Fernseh- und Verwaltungsrat berufen hat, erklärt: "Tordis Koch hat sich im Rahmen ihrer bisherigen ZDF-Laufbahn bestens bewährt. Unter anderem aufgrund ihrer umfangreichen Erfahrungen als Referentin in den Sekretariaten Fernseh- und Verwaltungsrat ist sie hervorragend auf die neue verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet. Als Abwesenheitsvertreterin des bisherigen Leiters des Gremienbüros hat sie ihre Führungskompetenz bereits unter Beweis gestellt."Den scheidenden Leiter der Abteilung, Jan Holub, würdigt Intendant Himmler als einen erfahrenen Diplomaten, der die Arbeit der beiden Gremien souverän und geräuschlos unterstützt habe: "An den Nahtstellen zwischen dem ZDF und seinen Kontrollorganen war Holub mir und meinen Vorgängern im Amt des Intendanten drei Jahrzehnte lang ein kluger und weitsichtiger Berater."Zu Tordis KochTordis Koch (Jahrgang 1975) kam 2002 zum ZDF - zunächst als Referentin im Rechtemanagement und sodann bei den Sekretariaten Fernseh- und Verwaltungsrat. Im Anschluss arbeitete die Juristin zunächst als Kopfstelle Finanzen von Phoenix in Bonn und anschließend als Programmreferentin des damaligen ZDF-Intendanten Thomas Bellut, bis sie 2019 wieder in die Geschäftsstelle von Fernseh- und Verwaltungsrat zurückkehrte. Dort betreute sie unter anderem die Angelegenheiten des Verwaltungsrates, insbesondere die Themen des Finanzausschusses und des Investitionsausschusses. In Personalunion war Frau Koch bis zum Wechsel in die Leitungsfunktion als Nachhaltigkeitskoordinatorin des ZDF tätig.KontaktBei Fragen erreichen Sie die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenBiografie von Tordis Koch (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/koch-tordis)Aktualisierung 20.09.2025 9:42Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6128194