Nordex konzentriert sich strategisch auf den Onshore-Windmarkt und positioniert sich damit als herausragender Akteur im aktuellen Branchensetting. Offshore-Projekte sind zunehmend mit höherer Komplexität, längeren Zeitplänen, steigenden Kosten und regulatorischen Hürden konfrontiert - was für Wettbewerber zusätzliche Herausforderungen bedeutet. Deutschland bleibt ein Kernmarkt für die Onshore-Entwicklung, gestützt durch politische Rahmenbedingungen und wachsende Nachfrage, während die USA als Schlüsselmarkt an Bedeutung gewinnen. Selbst republikanisch geprägte Bundesstaaten wie Texas, die traditionell weniger auf erneuerbare Energien ausgerichtet waren, setzen verstärkt auf Onshore-Projekte. Nordex überzeugt mit operativer Stärke, Effizienz und flexibler Umsetzung, wodurch Marktanteile ausgebaut und Kundenbeziehungen vertieft werden können. Der Onshore-First-Ansatz kombiniert ein defensives Risikoprofil mit Wachstumspotenzial und eröffnet damit Neubewertungschancen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 26,00. Morgen veranstaltet mwb research ein Online-Roundtable mit Nordex - melden Sie sich hier für exklusive Einblicke an: https://research-hub.de/events/registration/2025-10-01-14-00/NDX1-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se





© 2025 AlsterResearch