Dienstag, 30.09.2025
Das Geheimnis der Wall Street: Diese Kupferaktie wird bewertet wie ein Nobody - hat aber das Zeug zum Giganten
WKN: 608340 | ISIN: DE0006083405 | Ticker-Symbol: HBH
Xetra
30.09.25 | 11:32
98,80 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
30.09.2025 10:15 Uhr
MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Hornbach schwach nach Zahlen

DOW JONES--Europas Börsen sind mit kleinen Abgaben in den Handel am Dienstag gestartet. Ein Shutdown der US-Regierung am 1. Oktober wird immer wahrscheinlicher und sorgt für Zurückhaltung an den Märkten. Entsprechend hat sich US-Vizepräsident JD Vance geäußert. Eine ausbleibende Einigung im Haushaltsstreit hätte zur Folge, dass viele US-Behörden ab Mittwoch geschlossen wären. Das wiederum hätte auch für die US-Notenbank Konsequenzen. Ihr dürfte dann einiges an Daten fehlen, die sie zur Steuerung ihrer Geldpolitik benötigt, etwa die wichtigen, am Freitag zur Veröffentlichung anstehenden Arbeitsmarktdaten.

Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 23.708 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls 0,2 Prozent nach unten. Der Euro zieht leicht an auf 1,1745 Dollar. An den Anleihemärkten ist es ruhig. Die Rekordrally bei Gold geht weiter. Das Edelmetall notierte mit 3.882 Dollar die Feinunze zeitweise nur noch knapp unter der 4.000er-Marke. Diese dürfte nach Einschätzung aus dem Handel bald getestet werden.

Die Commerzbank spricht von einer vertrackten Situation in den USA. Denn die Republikaner, die ohnehin bei den Bundesbehörden kürzen wollten, sähen den Konflikt auch als Chance. Sie drohten damit, nicht nur wie üblich einen Teil der Bundesbediensteten befristet in Zwangsurlaub zu schicken. Bei den Demokraten scheine die Konfliktbereitschaft ebenfalls höher zu sein als früher, so die Analysten. So werde ihr Widerstand gegen Trump ohnehin als schwächlich angesehen, sodass viele Kritiker fragten, wann sie Entschlossenheit zeigen wollten, wenn nicht jetzt.

Die jüngsten Konjunkturdaten aus China sind ebenfalls nicht dazu angetan, die Stimmung zu heben. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie stieg im September zwar leicht auf 49,8, bleibt damit aber unter der Expansionsschwelle von 50. Am Nachmittag steht die Veröffentlichung der deutschen Verbraucherpreise für September an. Beim harmonisierten Index wird ein Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr bzw ein Plus von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Auf die Veröffentlichung der Zweitquartalszahlen reagiert die Hornbach-Aktie mit Abschlägen von 5 Prozent. Während der Umsatz von knapp 1,7 Milliarden Euro der Erwartung von Baader entspricht, blieb das EBIT mit 110,5 Millionen klar unter der Schätzung der Analysten von 125,5 Millionen. Hornbach begründete dies mit inflationsbedingten Gehaltsanpassungen und teils wegen eines leicht höheren Personalstands nach Neueröffnungen in Rumänien und Österreich. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50       5.494,37    -0,2%   -12,48   +12,3% 
Stoxx-50         4.602,39    -0,2%    -7,32    +6,9% 
DAX           23.708,18    -0,2%   -36,88   +19,2% 
MDAX           30.095,68    -0,1%   -21,89   +17,2% 
TecDAX          3.612,01    -0,2%    -6,94    +5,0% 
SDAX           16.847,85    -0,1%   -24,91   +22,3% 
CAC            7.846,50    -0,4%   -34,37    +6,6% 
SMI           12.027,17    +0,2%    20,46    +2,8% 
ATX            4.631,08    -0,3%   -15,21   +27,1% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Mo, 17:01  % YTD 
EUR/USD           1,1745    +0,1%   1,1727   1,1730 +13,0% 
EUR/JPY           173,83    -0,3%   174,27   174,36  +7,4% 
EUR/CHF           0,9347    -0,1%   0,9352   0,9354  -0,6% 
EUR/GBP           0,8734    +0,0%   0,8733   0,8742  +5,5% 
USD/JPY           148,01    -0,4%   148,60   148,64  -5,5% 
GBP/USD           1,3447    +0,1%   1,3428   1,3418  +7,3% 
USD/CNY           7,1135    +0,0%   7,1116   7,1077  -1,4% 
USD/CNH           7,1291    +0,0%   7,1286   7,1265  -2,8% 
AUS/USD           0,6602    +0,4%   0,6575   0,6576  +6,3% 
Bitcoin/USD       113.883,25    -0,3% 114.273,80 114.117,45 +17,1% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          62,53    63,01    -0,8%    -0,48 -12,1% 
Brent/ICE          67,39    67,97    -0,9%    -0,58 -10,7% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.852,94   3.833,90    +0,5%    19,04 +43,3% 
Silber            46,73    46,91    -0,4%    -0,19 +59,6% 
Platin          1.362,11   1.368,86    -0,5%    -6,75 +55,9% 
Kupfer            4,89     4,89    -0,1%    0,00 +18,9% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 03:39 ET (07:39 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
