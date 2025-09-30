© Foto: OpenAI

Open AI kündigt im AI-Commerce für ChatGPT den Direktkauf für Etsy und Shopify an. Die Etsy-Aktie machte nach der Bekanntgabe ein signifikantes Plus.Die Aktien von Etsy stiegen Montag an der NASDAQ um mehr als 15 Prozent, während die in den USA notierten Aktien von Shopify nach der Ankündigung um mehr als 6 Prozent zulegten. OpenAIs neue Funktion wird derzeit für US-Nutzer der Versionen ChatGPT Pro und Plus sowie für eingeloggte, kostenlose Nutzer eingeführt, die bei US-amerikanischen Verkäufern auf Etsy einkaufen. Laut OpenAI sollen zudem in Kürze mehr als 1 Million Händler von Shopify in den Dienst integriert werden. Diese Integration kann als Fortschritt im KI-gestützten E-Commerce …