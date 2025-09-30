Ein Kran stürzt beim Aufbau für Bauarbeiten auf einen Einkaufsmarkt. Mehrere Kunden werden verletzt, eine Frau stirbt. Das OLG Frankfurt bestätigt Schadensersatzpflicht von Eigentümerin des Krans und Montagefirma, Sachverständiger bleibt haftungsfrei. Im Dezember 2013 passiert in Bad Homburg ein tragischer Unfall mit tödlichem Ausgang: Ein Turmdrehkran stürzte während Bauarbeiten um. Sein Gegenausleger durchschlug das Dach eines benachbarten Aldi-Markts, mehrere Kunden wurden schwer verletzt, eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact