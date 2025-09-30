DJ MÄRKTE ASIEN/Kaum verändert - Drohender US-Shutdown dämpft Kauflaune

DOW JONES--Die Börsen in Ostasien und Australien haben sich am Dienstag mehr oder weniger seitwärts bewegt. In China und Japan wurden Konjunkturdaten mit Licht und Schatten veröffentlicht. Den chinesischen Börsen steht zudem eine längere Feiertagspause bevor. Sie bleiben von Mittwoch dieser Woche bis einschließlich Mittwoch kommender Woche geschlossen. Positive Vorgaben der Wall Street stützten auf der einen Seite die Stimmung in der Region etwas, auf der anderen Seite droht aber in den USA zum 1. Oktober ein "Shutdown", die zeitweise Schließung von Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen, wenn sich der US-Kongress nicht rechtzeitig auf einen Haushalt einigt. Das wiederum dämpfte die Kauflaune der Anleger.

An der Börse in Tokio schloss der Nikkei-225-Index 0,2 Prozent niedriger bei 44.933 Punkten. Die japanische Industrieproduktion ging im August stärker zurück als erwartet. Bei den Einzelhandelsumsätzen wurde im vergangenen Monat ebenfalls ein Rückgang verzeichnet. Zudem belastete der zum Dollar festere Yen. Die US-Währung wurde vom Haushaltsstreit in den USA belastet.

In Shanghai gewann der Composite-Index 0,5 Prozent. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe legte im September zwar leicht zu, verharrte aber unter der Expansionsschwelle. Der Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe ging leicht zurück auf 50 Punkte. Bei den von RatingDoq ermittelten Einkaufsmanagerindizes zeigte sich ein ähnliches Muster. Der Hang-Seng-Index notierte in Hongkong im späten Handel 0,6 Prozent höher.

Der australische Aktienmarkt ging knapp behauptet aus dem Handel, nachdem die Reserve Bank of Australia (RBA) den Leitzins wie erwartet unverändert belassen hatte. In ihrem Begleitkommentar signalisierte die RBA ein Ende ihres Zinssenkungszyklus'.

In Seoul fiel der Kospi um 0,2 Prozent. Die südkoreanischen Einzelhandelsumsätze waren im August auf Monatssicht zurückgegangen; die Industrieproduktion stagnierte auf dem Vormonatsniveau.

Aktien der Ölbranche verbuchten in der ganzen Region Verluste. Die Kurse folgten den Ölpreisen nach unten. Diese wiederum wurden von Spekulationen gedrückt, dass die Opec+ ihre Fördermenge nochmals ausweiten könnte. In Tokio verbilligten sich Inpex um 2,4 Prozent. Für CNOOC ging es in Hongkong um 1,3 Prozent nach unten. Woodside ermäßigten sich in Sydney um 1,7 Prozent. S-Oil verloren in Seoul 3,7 Prozent.

Der Goldpreis setzte derweil seinen Höhenflug fort und erreichte im asiatisch dominierten Handel ein neues Rekordhoch. Händler verwiesen auf den schwächeren Dollar und die politische Unsicherheit.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.848,80 -0,2% +7,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 44.932,63 -0,2% +13,7% 08:30 Kospi (Seoul) 3.424,60 -0,2% +42,7% 08:30 Shanghai-Comp. 3.882,78 +0,5% +14,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.788,95 +0,6% +30,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1744 0,1 1,1727 1,1731 +13,0% EUR/JPY 173,88 -0,2 174,27 174,40 +7,4% EUR/GBP 0,8737 0,0 0,8733 0,8724 +5,5% GBP/USD 1,3442 0,1 1,3428 1,3447 +7,3% USD/JPY 148,05 -0,4 148,60 148,68 -5,5% USD/KRW 1.402,65 0,2 1.400,22 1.399,25 -5,1% USD/CNY 7,1135 0,0 7,1116 7,1056 -1,4% USD/CNH 7,1295 0,0 7,1286 7,1219 -2,8% USD/HKD 7,7805 -0,0 7,7832 7,7786 +0,2% AUD/USD 0,6601 0,4 0,6575 0,6570 +6,3% NZD/USD 0,5799 0,4 0,5776 0,5791 +3,2% BTC/USD 113.986,80 -0,3 114.273,80 111.636,90 +17,1% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,72 63,01 -0,5% -0,29 -12,1% Brent/ICE 67,66 67,97 -0,5% -0,31 -10,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.852,68 3.833,90 +0,5% +18,78 +43,3% Silber 46,70 46,9145 -0,5% -0,21 +59,6% Platin 1.362,62 1.368,86 -0,5% -6,24 +55,9% Kupfer 4,88 4,89 -0,3% -0,02 +18,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

