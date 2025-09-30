DJ PTA-AFR: VELTARION SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
VELTARION SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Berlin (pta000/30.09.2025/09:56 UTC+2) - VELTARION SE gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.veltarion.de/investor-relations Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
