Bern (ots) -Die Schweizer Eco-Tech-Firma lanciert mit "Boum Core" ihr neu entwickeltes, smartes Bewässerungssystem für den Vorstoss in internationale Märkte. Der Anbau von Kräutern und Gemüse auf dem Balkon und vor dem Haus wird noch einfacher. "Boum Core" setzt neue Massstäbe bezüglich Benutzerfreundlichkeit, Design und Performance für Kräuter, Gemüse und Blumen im Topf.Gemüse- und Kräuteranbau für Anfänger und VielbeschäftigteMit "Boum Core" realisiert die Firma Boum nun ein Einsteigermodell des beliebten Pflanzenpflegesystems. "Boum Core" ist als System kompakter und markant erschwinglicher als die klassischen Boum-Systeme bisher.Das neue "Boum Core" enthält einen 32-Liter-Wassertank, eine solarbetriebene Steuerungseinheit sowie zwei selbstbewässernde Pflanzgefässe mit je 13 Litern Volumen. Die Steuerungseinheit wird mit einem Solarpanel betrieben und liefert über WLAN die nötigen Daten zum Wasserverbrauch und Wasserstand. Eine integrierte Pumpe versorgt die Wasserreservoire der Pflanzgefässe mit Wasser. Über Kapillardochte versorgen sich die Pflanzen anschliessend selbständig mit der optimalen Menge Wasser. Die Steuerungseinheit dient als Regenfänger. Gesteuert wird das smarte System über die Boum-App via Mobile. Die App liefert Hinweise zur Pflege, Düngung und zum Klima -abgestimmt auf die jeweils angebauten Pflanzen.Leicht und kompaktVerglichen mit den bestehenden Boum-Systemen ist "Boum Core" markant leichter und kompakter aufgebaut. Tank, Steuerung und Töpfe finden in einer Box Platz. Die Töpfe sind aus leichtem Kunststoff gefertigt und lassen sich bei Bedarf leicht verschieben.13 Liter Erde/Bodenvolumen sind optimal für den Anbau von Kräutern, Gemüse und Blumen. Damit ist Boum Core ideal geeignet für Stadtbalkone und kleinere Terrassen.Persönlicher Support durch Experten und sensorgestützte KIDie Boum-App unterstützt Pflanzenfreunde optimal bei der Pflanzenpflege. Die App gibt Bescheid, wie viele Tag die Wasserreserven reichen. Die App zeigt für jede Pflanze individuell an, wann sie das nächste Mal gedüngt werden will.Bei Fragen haben Boum-Kunden und -Kundinnen neu die Wahl: Sie können sich über den App-Chat direkt mit den Experten von Boum austauschen. Oder über den neu entwickelten KI-Assistenten innerhalb von Sekunden Hilfe erhalten. Das Besondere dabei: Der KI-Assistent "Herby" kann für seine Antworten Klima- und Wasserverbrauchsdaten des Systems zu Hilfe nehmen.Langlebig, reparierbar und erweiterungsfähigBoum Core ist modular aufgebaut. Mit den UV- und frostresistenten Materialien und automatisch sich installierenden Software-Erweiterungen entsteht ein langlebiges System, das sich stetig weiterentwickelt.Boum Core ist 100 % kompatibel mit bestehenden Boum-Systemen. So ist es ohne Probleme möglich, das System mit der Serie der Boum-Pro-Gefässen und -Tanks zu erweitern. Boum Core wird als ideales Einsteigerprodukt eingesetzt. Oder zur eleganten Erweiterung bestehender Boum Systeme.Boum Core Pre-Sale-Webseite:www.boum.garden/pages/boum-coreÜber die Boum AGDie Boum AG wurde 2021 als Spin-off der Universität Bern gegründet, mit dem Ziel, durch die Kombination von Technik und Ökologie allen Menschen zu ermöglichen, zu Hause Pflanzen anzubauen und zu erleben. Die Pflanzenpflegesysteme von Boum werden seither von über 1000 Schweizer Kunden erfolgreich eingesetzt, um ihre Balkone und Terrassen zu begrünen. Mit Boum Core erfolgt der Eintritt in den internationalen Retail-Markt.Pressekontakt:Matthias ErbBoum AGGewerbestrasse 123012 Bernmatthias.erb@boum.gardenTelefon: 078 683 92 84Original-Content von: Boum AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101238/100935598