Eine neue Show-Dimension: Artistik, Tanz, Livemusik und modernste Bühnentechnik verschmelzen zu einem einzigartigen Live-Erlebnis.Mit einer Investition in Millionenhöhe schlägt die GOP Entertainment Group ein völlig neues Kapitel in der Geschichte des Live-Entertainments auf. Am Standort Essen wird aus dem GOP Varieté-Theater das GOP Artistical-Theater, unter dessen Label Europas erstes Artistical entsteht.Ab September 2026 hebt die Weltpremiere von "GROOVE" das Show-Erlebnis in eine völlig neue Dimension - emotional, energiegeladen und unvergesslich. Das Artistical vereint die Spannung atemberaubender Artistik mit der Kraft von Livemusik und der Intensität von Tanz. Unterstützt von immersiven Bildwelten, modernster Lichttechnik und kinetischen LED-Elementen entsteht ein multisensorisches Erlebnis, das das Publikum jeden Alters begeistert.Auftaktproduktion "GROOVE": Eine Hommage an die Disco-ÄraZum Start präsentiert das GOP Artistical-Theater die großformatige Produktion "GROOVE" - eine energiegeladene Hommage an die Disco-Kultur der 70er Jahre. Atemberaubende Akrobatik, mitreißender Tanz und Livemusik lassen die Glanzzeit der Discokultur wieder aufleben. Ein Ensemble herausragender Künstler verleiht den Songs von ABBA, den Bee Gees und weiteren Kult-Acts durch die Vielfalt ihrer Künste eine ganz neue Dimension.Für die musikalische Leitung zeichnet Jens Eckhoff, bekannt als Mitglied der Pop-Rock-Band "Wir sind Helden", verantwortlich. Die Regie übernimmt Aleks Uvarov, ein international erfolgreicher Showmacher mit Gespür für emotionale Inszenierungen."GROOVE" entsteht in Kooperation mit der Seven.One (http://seven.one/) Starwatch und wird von JOYN Sat.1 präsentiert.Die aktuellsten Infos zur Show gibt es auf: groove-show.de (http://groove-show.de/)Der Kartenvorverkauf für "GROOVE" startet am 1. Oktober 2025:groove-show.de/ticketsEin strategischer Schritt - Entertainment neu gedachtMit dem Artistical-Theater geht die GOP Entertainment Group über die Grenzen des klassischen Varietés hinaus und öffnet die Tür zu einer neuen Show-Dimension. Anders als bei bisherigen Formaten setzt das Artistical auf abendfüllende Inszenierungen mit fortlaufender Story und längerer Spielzeit von mindestens neun Monaten."Das Artistical ist keine Abkehr vom Varieté, sondern eine Weiterentwicklung. In Essen schaffen wir ein immersives Live-Erlebnis, das alle Sinne berührt und mitreißt.", erklären Dennis und Kevin Grote, Geschäftsführer der GOP Entertainment Group.Auch Valentina Steinkühler, Kreativdirektorin, beschreibt die Vision: "Wir schlagen eine Brücke zwischen Tradition und Innovation. Wir bewahren die Magie des Varietés, entwickeln es aber weiter zu einem Format, das Entertainment völlig neu definiert - intensiver, emotionaler, größer."Ein Leuchtturm für Essen und EuropaDas neue GOP Artistical-Theater macht Essen zum Schauplatz einer europäischen Weltpremiere. Mit überregionaler Strahlkraft, Kooperationen mit Reiseveranstaltern, Hotels und Medienpartnern sowie einer deutlich erweiterten Saalkapazität wird Essen zu einem kulturellen Magneten für Gäste aus ganz Deutschland und darüber hinaus.Hinter diesem Projekt steht die Gründer- und Inhaberfamilie Grote, die mit Weitsicht, Leidenschaft und unternehmerischer Kraft seit Jahrzehnten die Entwicklung der GOP Gruppe prägt. Auch dieses Projekt trägt die Handschrift der Familie - geprägt von Innovationskraft, Qualitätsbewusstsein und Leidenschaft für Live-Entertainment.Über die GOP Entertainment GroupDie GOP Entertainment Group gehört seit über drei Jahrzehnten zu den führenden Unternehmen für Varieté und Live-Entertainment in Deutschland. Mit sieben Theatern, eigenen Produktionen und internationalen Kooperationen begeistert die Unternehmensgruppe jährlich hunderttausende Gäste. Das GOP Artistical-Theater Essen ist der nächste große Schritt dieser Entwicklung. Das GOP Artistical-Theater Essen verwandelt Tradition in Zukunft.