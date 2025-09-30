Bad Wörishofen (ots) -Die Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Gitta Connemann (CDU) hat das Bürgergeld scharf kritisiert und eine grundlegende Reform gefordert. In einem Interview mit der 'Deutschen Handwerks Zeitung' und dem 'Handwerker Radio' bezeichnete sie die Sozialleistung als "größten Konkurrenten am Arbeitsmarkt" und machte sie mitverantwortlich für den Fachkräftemangel im Handwerk."Wenn sich ein Mitarbeiter fragen muss, ob es sich lohnt, 40 Stunden in der Woche zu arbeiten und das für 250 oder 300 Euro brutto mehr im Monat, drängt sich die Antwort ja geradezu auf", erklärte Connemann. Besonders die staatliche Übernahme der Unterkunftskosten mache das Bürgergeld konkurrenzfähig zu regulären Einkommen.Die CDU-Politikerin sprach von einem "verheerenden" Zustand für Finanzkassen, Wirtschaft und das Gerechtigkeitsgefühl der Arbeitenden. In vielen Betrieben entstehe das Gefühl, "dass sie den Karren ziehen - aber auf dem Karren sitzen Leute, die mitziehen könnten und das nicht tun".Das Interview im Wortlaut und zum Nachhören unter: https://www.dhz.net/connemann oder https://www.handwerker-radio.de/mediathek/podcastPressekontakt:Redaktion 'Deutsche Handwerks Zeitung'Steffen RangeTelefon +49 8247 354-115steffen.range@holzmann-medien.deOriginal-Content von: Holzmann Medien GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60718/6128234