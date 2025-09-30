DJ TABELLE/Inflation in Bundesländern steigt im September

DOW JONES--Die jährliche Inflationsrate ist im September in einer Reihe von Bundesländern gestiegen. In Bayern erhöhte sich die Jahresrate auf 2,4 (Vormonat: 2,1) Prozent, in Baden-Württemberg auf 2,7 (2,5) Prozent und in Nordrhein-Westfalen auf 2,3 (2,0) Prozent, wie die Statistischen Landesämter mitteilten. In Sachsen stagnierte die Jahresrate bei 2,2 Prozent.

Für Gesamtdeutschland hatten Volkswirte im Vorfeld erwartet, dass die Verbraucherpreise um 0,2 (Vormonat: 0,1) gegenüber dem Vormonat steigen werden. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,3 (2,2) Prozent zulegen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

=== September August Bayern +0,4% gg Vm +0,1% gg Vm +2,4% gg Vj +2,1% gg Vj Baden-Württemberg +0,2% gg Vm -0,1% gg Vm +2,7% gg Vj +2,5% gg Vj Sachsen +0,2% gg Vm 0,0% gg Vm +2,2% gg Vj +2,2% gg Vj Hessen +0,2% gg Vm 0,0% gg Vm +2,6% gg Vj +2,4% gg Vj Nordrhein-Westfalen +0,2% gg Vm +0,1% gg Vm +2,3% gg Vj +2,0% gg Vj Brandenburg +0,1% gg Vm 0,0% gg Vm +2,6% gg Vj +2,5% gg Vj --------------------------------------------------------- Deutschland +0,2% gg Vm* +0,1% gg Vm (14.00 Uhr) +2,3% gg Vj* +2,2% gg Vj *Prognose ===

