Dienstag, 30.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Geheimnis der Wall Street: Diese Kupferaktie wird bewertet wie ein Nobody - hat aber das Zeug zum Giganten
Dow Jones News
30.09.2025 10:45 Uhr
120 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TABELLE/Inflation in Bundesländern steigt im September

DJ TABELLE/Inflation in Bundesländern steigt im September

DOW JONES--Die jährliche Inflationsrate ist im September in einer Reihe von Bundesländern gestiegen. In Bayern erhöhte sich die Jahresrate auf 2,4 (Vormonat: 2,1) Prozent, in Baden-Württemberg auf 2,7 (2,5) Prozent und in Nordrhein-Westfalen auf 2,3 (2,0) Prozent, wie die Statistischen Landesämter mitteilten. In Sachsen stagnierte die Jahresrate bei 2,2 Prozent.

Für Gesamtdeutschland hatten Volkswirte im Vorfeld erwartet, dass die Verbraucherpreise um 0,2 (Vormonat: 0,1) gegenüber dem Vormonat steigen werden. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,3 (2,2) Prozent zulegen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr. 

=== 
             September   August 
 
Bayern         +0,4% gg Vm  +0,1% gg Vm 
            +2,4% gg Vj  +2,1% gg Vj 
 
Baden-Württemberg   +0,2% gg Vm  -0,1% gg Vm 
            +2,7% gg Vj  +2,5% gg Vj 
 
Sachsen        +0,2% gg Vm  0,0% gg Vm 
            +2,2% gg Vj  +2,2% gg Vj 
 
Hessen         +0,2% gg Vm  0,0% gg Vm 
            +2,6% gg Vj  +2,4% gg Vj 
 
Nordrhein-Westfalen  +0,2% gg Vm  +0,1% gg Vm 
            +2,3% gg Vj  +2,0% gg Vj 
 
Brandenburg      +0,1% gg Vm  0,0% gg Vm 
            +2,6% gg Vj  +2,5% gg Vj 
--------------------------------------------------------- 
Deutschland      +0,2% gg Vm* +0,1% gg Vm 
(14.00 Uhr)      +2,3% gg Vj* +2,2% gg Vj 
*Prognose 
===

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 04:11 ET (08:11 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
