Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat am Container Terminal Tollerort (CTT) einen neuen Portalhubwagen in Betrieb genommen, der mit einer Brennstoffzelle läuft. Er wird im Rahmen des Clean Port & Logistics (CPL) Innovationsclusters auf dem dazugehörigen Testfeld eingesetzt. Das Spezialfahrzeug stammt vom finnischen Hersteller Konecranes, der bereits 2019 zwei Portalhubwagen mit Hybrid-Antrieb an den Hamburger Hafen geliefert hatte. Der nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net