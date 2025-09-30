Die Aktie des Elektroauto-Herstellers hat sich nach dem knackigen Rücksetzer um 35 Prozent wieder gefangen. Der Newsflow stimmt. Die Analysten bleiben optimistisch. Die Aktie nähert sich der wichtigen 200-Tage-Linie.Li Yunfei, Direktor für Marken- und Markenbildung bei BYD, bestätigte vor wenigen Tagen auf einer Pressekonferenz das zuletzt gesenkte Absatzziel für 2025 4,6 Millionen Einheiten. Die Anpassung war notwendig gewesen, die Marktbedingungen hätten sich geändert, insbesondere in China, so ...Den vollständigen Artikel lesen ...
