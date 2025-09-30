Hamburg, München, Berlin (ots) -- Durchschnittlicher Börsenstrompreis im September bei 8,35 Cent/kWh; im Vormonat lag er bei 7,7 Cent/kWh- 60 Stunden lang waren die Strompreise im September negativIm September 2025 lag der durchschnittliche Börsenstrompreis im Day-Ahead-Markt bei 8,35 Cent/kWh und damit leicht über dem Wert des Vormonats August (7,7 Cent/kWh).Trotz einer hohen Verfügbarkeit von günstigem Solar- und Windstrom sowie rund 60 Stunden mit negativen Strompreisen stieg der Stromhandelspreis damit leicht an. Als Hauptgrund für diesen Anstieg nennt der Stromanbieter Rabot Energy die im September gestiegenen CO2-Zertifikatspreise.Die aktuelle Entwicklung verdeutlicht erneut, wie wichtig Maßnahmen zur Senkung der Stromkosten für Verbraucher, Unternehmen und Landwirte sind. Die Bundesregierung reagiert mit umfassenden Entlastungen: Ab 2026 erhalten die großen Stromnetzbetreiber in Deutschland einen Bundeszuschuss von 6,5 Milliarden Euro, um die Netzentgelte und damit die Stromkosten deutlich zu senken.Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh bedeutet dies eine Entlastung von rund 100 Euro pro Jahr. Insgesamt sollen Bürger, Unternehmen und Landwirte im kommenden Jahr um etwa 10 Milliarden Euro entlastet werden - zusätzlich zur Abschaffung der Gasspeicherumlage. Besonders profitieren Unternehmen des Mittelstands und des produzierenden Gewerbes durch die dauerhafte Senkung der Stromsteuer."Die Kombination aus wachsender erneuerbarer Stromproduktion, staatlichen Entlastungsmaßnahmen und dynamischer Tarifstruktur sorgt dafür, dass die Stromkosten für Haushalte und Unternehmen langfristig tragbar bleiben", so Jan Rabe, CEO von Rabot Energy.Über Rabot Energy (https://rabotenergy.slack.com/archives/D08B97E68KY/p1759216873123159)Rabot Energy, eine Marke der RABOT Charge GmbH, ist ein 2021 gegründetes Smart Energy Unternehmen aus Deutschland. Als moderner Energieversorger treibt das Unternehmen die Energiewende in Privathaushalten und Unternehmen voran. Mit seinen KI-basierten Optimierungen und seinem 100-Prozent-Ökostrom-Angebot setzt das Unternehmen konsequent auf Technologie, Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit. Durch intelligente Steuerung von Assets (bspw. E-Autos oder Batteriespeichern) können die Kunden von Rabot Energy ihre Stromrechnung um bis zu 40 Prozent reduzieren. Durch die Verlagerung des Stromverbrauchs in Zeiten mit niedrigen Preisen und viel Ökostromerzeugung trägt Rabot Energy aktiv zu einer kosteneffizienten Energiewende bei. Die proprietäre, technologische Infrastruktur hilft auch Unternehmen, von kleinen Handwerksbetrieben bis hin zu großen Industriebetrieben, dabei, Energie smarter zu verbrauchen und somit Kosten zu reduzieren. Die Vision des Unternehmens ist es, smarte Energie für alle zu ermöglichen - sowohl Privathaushalte als auch Unternehmen. Rabot Energy hat bereits mehr als 100.000 Kunden im Privatkundensegment und beschäftigt an seinen Standorten in Hamburg, Berlin und München über 130 Mitarbeitende. Weitere Informationen auf www.rabot.energyPressekontakt:Rabot Charge GmbH, Hanna Berster, Hopfenmarkt 33, 20457 Hamburg,h.berster@rabot-charge.deOriginal-Content von: Rabot Charge, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168107/6128286