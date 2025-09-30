Stuttgart (ots) -BISON, die Krypto-Trading-Plattform für Privatkunden der Gruppe Börse Stuttgart, erweitert ihr Angebot um acht neue Kryptowährungen. Nutzer können nun auch Tron (TRX), Hedera (HBAR), Flori (FLOKI), Gala (GALA), Compound (COMP), Synthetix Network (SNX), Yearn Finance (YFI) und 0x Protocol (ZRX) einfach und sicher im vollständig regulierten Umfeld handeln und verwahren."Mit der Erweiterung unseres Angebots reagieren wir auf das wachsende Interesse an Altcoins zur Portfoliodiversifizierung und ermöglichen unseren Nutzern einen noch breiteren Zugang zum Kryptomarkt im regulierten und verlässlichen Umfeld der Gruppe Börse Stuttgart", erklärt Dr. Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von BISON.Die acht neuen Kryptowährungen im ÜberblickVon Payment- und Infrastrukturprojekten bis zu Metaverse-Lösungen verbindet diese Coins das Ziel, zentrale Zukunftsbereiche wie Finanzen, Gaming und digitale Inhalte durch innovative Blockchain-Anwendungen zu transformieren:- Tron (TRX) ist eine führende Plattform für Stablecoin-Transfers, die durch hohe Transaktionsgeschwindigkeit hervorsticht.- Hedera (HBAR) nutzt ein innovatives Hashgraph-Verfahren und ist auf schnelle und sichere Unternehmens-Anwendungen ausgelegt.- Floki (FLOKI) ist ein Community-getriebener Multi-Chain-Token, der über seinen Meme-Ursprung hinaus Anwendungsbereiche im Metaverse entwickelt.- Gala (GALA) fokussiert sich auf den Einsatz in der Entertainment-Industrie und will Spielern mehr Kontrolle über ihre digitalen Inhalte ermöglichen.- Compound (COMP) ist ein DeFi-Protokoll, das die dezentrale Vergabe und Aufnahme von Kryptowährungs-Krediten ermöglicht.- Synthetix Network (SNX) ist ein DeFi-Protokoll, das den Handel mit sogenannten 'Synths' ermöglicht - tokenisierten Derivaten, die reale Vermögenswerte abbilden.- Yearn Finance (YFI) ist ein DeFi-Protokoll auf Ethereum, das automatisierte Anlagestrategien bündelt und durch die Community via YFI-Token gesteuert wird.- 0x Protocol (ZRX) stellt eine Open-Source-Infrastruktur für den dezentralen Handel von Token auf Ethereum bereit.40 Kryptowährungen im regulierten Umfeld handelbarAlle neuen Kryptowährungen werden zu denselben Bedingungen gehandelt wie das bisherige Portfolio: Es fallen keine Handelsgebühren an, lediglich die marktübliche, anteilige Handelsspanne (Spread). Die Verwahrung erfolgt über die Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH, eine regulierte Tochtergesellschaft der Gruppe Börse Stuttgart, die als erster deutscher Kryptoverwahrer die EU-weite MiCAR-Lizenz erhalten hat.Pressekontakt:BISONpress@bisonapp.comhttps://bisonapp.com/Original-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80210/6128307