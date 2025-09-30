Goldminen glänzen wie seit Jahrzehnten nicht: Trotz kurzfristig überkaufter Rallye bleibt der Superzyklus intakt. Hohe Margen und Rekordzuflüsse bieten weiteres Potenzial. Der Goldpreis erklimmt 2025 eine Rekordmarke nach der anderen. Anleger, die auf Goldminenaktien gesetzt haben, erleben derzeit einen Bullenmarkt, wie ihn die Branche seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat. Die Kurslisten lesen sich wie ein Déjà-vu aus der Hochphase von 2011: Hundert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE