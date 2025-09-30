Erfurt (ots) -Die Highlights im Überblick:- Ab 1. Oktober 2025 Premiere "besseresser Kids: Lege packt's an" (ZDF)- Ab 2. Oktober 2025 Neue Staffel "Elefant, Tiger & Kids: Zoo-Praktikum Backstage" (MDR)- Ab 3. Oktober 2025 Alle Staffeln "Find me in Paris" (ZDF)- Ab 3. Oktober 2025 Angebote zum Tag der Deutschen Einheit- Ab 9. Oktober 2025 Neue Staffel "Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood" (ZDF)- Ab 31. Oktober 2025 "Spuk unterm Riesenrad" (KiKA/MDR/ZDF)Premiere "besseresser Kids: Lege packt's an" (ZDF), ab 1. Oktober 2025Factual-Reihe | UT | für Grundschulkinder und PreteensSebastian Lege will wissen, was in Deutschlands Schulen auf die Teller kommt und wie er mit seiner Expertise helfen kann, die Situation zu verbessern. In seiner Werkstatt arbeitet er gemeinsam mit den Kids an gesünderen Alternativen und regt mit Ausflügen auf einen Bauernhof oder Schulgarten-Projekten zum bewussten Umgang mit Lebensmitteln an.- Wo schauen? Die ersten vier Folgen der Factual-Reihe sind ab dem 1. Oktober 2025 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar. Weitere vier Folgen werden am 15. Oktober 2025 veröffentlicht.Neue Staffel "Elefant, Tiger & Kids: Zoo-Praktikum Backstage" (MDR), ab 2. Oktober 2025Dokumentation | UT & AD | für Grundschulkinder & PreteensDrei Jungen und Mädchen erleben tierische Abenteuer im Zoo. Die Kids haben einen gemeinsamen Traum: Sie wollen Tierpflegerinnen und Tierpfleger werden. Ohne Eltern leben sie als kleine Zoo-WG zusammen und bekommen während ihres Praktikums einzigartige Einblicke in ihren Traumberuf.- Wo schauen? Die neue Staffel "Elefant, Tiger & Kids" ist ab 2. Oktober 2025 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Alle Staffeln "Find me in Paris" (ZDF), ab 3. Oktober 2025Tanzserie | UT | für Grundschulkinder & PreteensLena ist eine junge russische Prinzessin, die im Jahre 1905 inkognito, unter einem fremden Namen, eine Ausbildung an der Pariser Ballettschule beginnt. Ein mysteriöses Ereignis katapultiert sie ins Jahr 2018. Dort muss sie sich nicht nur erneut und unter vollkommen anderen Vorzeichen als Tänzerin beweisen, sondern auch hinter das Geheimnis ihrer Zeitreise kommen.- Wo schauen? Alle drei Staffeln der Tanzserie sind ab 2. Oktober 2025 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Angebote zum Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober 2025Themen-Bündelung | für Grundschulkinder & PreteensRund um den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober stellt KiKA online Angebote in den Mittelpunkt, die sich fiktional und nonfiktional mit der DDR und dem Mauerfall auseinandersetzen. Mit dabei sind die International Emmy-nominierte Dokumentation "Auf Fritzis Spuren - Wie war das so in der DDR?" (MDR/WDR), die Animationsserie "Fritzi und Sophie: Grenzenlose Freundschaft" (ARD/MDR/WDR/SWR) und weitere Wissensangebote zum Thema wie "Die Checker-Webshow: Vereintes Deutschland - Mauerfall und dann?" (BR).- Wo schauen? Alle Inhalte zum Thema sind auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Neue Staffel "Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood" (ZDF), ab 9. Oktober 2025Animationsserie | UT | für GrundschulkinderSeit drei Staffeln beschützen Robin und seine Freunde nun schon mit Mut und Hingabe die Bewohner*innen von Nottingham und des Sherwood Forest vor Ungerechtigkeiten und vor allem vor der Habgier des Prinzen John. Neben den lieb gewonnenen Bekannten bereichern neue spannende Figuren, wie die Druidin Katell, die Abenteuer von Robin Hood.- Wo schauen? Die neue Staffel "Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood" ist ab 9. Oktober 2025 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar."Spuk unterm Riesenrad" (KiKA/MDR/ZDF), ab 31. Oktober 2025Grusel-Komödie | UT | für alleDurch einen Blitzeinschlag an der Geisterbahn von Tammis verstorbenem Opa werden drei Holzgeister lebendig und richten mit ihren magischen Fähigkeiten Chaos an. Die Teenager Tammi, Umbo und Keks haben alle Hände voll zu tun, den Freizeitpark zu retten, und bringen nebenbei auch die verkrachte Familie wieder zusammen.- Wo schauen? Die Grusel-Komödie ist ab 31. Oktober 2025 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Schon gewusst? Schon gewusst? Aus KiKA-Player wird KiKADas umfangreiche und hochwertige Streamingangebot von KiKA von ARD und ZDF ist unter neuem Namen ab sofort in allen gängigen Stores zu finden. Mit der Umbenennung der KiKA-App gehen sowohl inhaltliche als auch technische Updates einher.Weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de.