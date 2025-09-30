Unterhaching (ots) -Auch im Jahr 2025 bringt der Retro-Trend vieles, was "dann mal weg war": Von englischen Pop-Duos über ikonische Gaming-Franchises bis hin zu Mode- und Luxuslabels, die Klassiker neu interpretieren und so Nostalgie mit zeitgenössischem Stil verbinden. Snackhersteller Mars Wrigley surft auf der Welle und bringt die Kaugummi-Klassiker Wrigley's Spearmint, Doublemint und den zimtigen Kau-Traum Big Red im Herbst 2025 als Limited Edition für kurze Zeit zurück und kombiniert ebenfalls Vertrautes mit Zeitgeist. Geschmack und Verpackung entsprechen den Originalen, aber die Kaugummis kommen nicht im bekannten Streifenformat, sondern als moderne Kaugummi-Dragees daher - und machen damit eine bessere Portionierung möglich.Passend zur limitierten Neuauflage hat Mars Wrigley die Deutschen befragt*, was sie unter "Retro" verstehen: Die Befragten verbinden vor allem damit die 1970er (40 %) und 1980er Jahre (45 %). Retro und Nostalgie wirken auf viele warm, vertraut (57 %) und emotional (51%). 57 % verknüpfen es mit einem bestimmten Design, einer Verpackung oder einer Werbung aus früheren Zeiten. 86 % der Deutschen finden: Marken sollten ihre Klassiker öfter neu auflegen.Retro-Snacking ist ebenfalls gefragt: 78 % der Deutschen haben schon einmal Kaugummi oder Snacks oder ein Getränk gekauft, weil sie sie an "früher" erinnert haben. 64 % verbinden gerade den Geschmack von Kaugummi mit ihrer Jugend. Das bekannteste Mars Wrigley Kaugummi-Produkt von früher bei den Befragten ist Wrigley's Spearmint (67 %), gefolgt von Doublemint (56 %) und Big Red (49 %). Mehr als die Hälfte (59 %) würden Wrigley's Spearmint sofort wieder kaufen.Alles gute Gründe für Mars Wrigley, mit den Fans einen Spaziergang entlang "memory lane" zu machen und beim Kauen die guten Erinnerungen aufzufrischen. Mitte der 1950er Jahre kamen die Streifenkaugummis Wrigley's Spearmint und Doublemint auf den deutschen Markt. In den 1970ern folgte dann Big Red, das mit seinem Zimt-Geschmack die Geschmacksknospen der Kauenden polarisierte.Beim Retro-Snacking sind vor allem der Originalgeschmack (74 %) sowie die Originalverpackung (56 %) wichtig. Mit Wrigley's Spearmint assoziieren die Befragten (58 %) die weiß-grüne Verpackung. Bei Doublemint verbinden die meisten den starken Minzgeschmack (64 %), gefolgt von Frische und Klarheit (48 %). Bei Big Red überwiegen Zimtgeschmack und Wärme (64 %) sowie das intensive Aroma (57 %)Die Limited Edition würdigt einen wichtigen Teil der erfolgreichen Markengeschichte Mars Wrigley Kaugummis und verknüpft nostalgische Momente mit dem Puls der Gegenwart.Die Klassiker Wrigley's Spearmint, Doublemint und Big Red sind ab Oktober bis Ende November 2025 im Handel erhältlich oder solange der Vorrat reicht.*Umfrage unter 1.006 Deutschen im Alter ab 18 Jahre, durchgeführt von Weber Shandwick im August 2025Über MarsMars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Mit seinen beliebten Süßwarenprodukten sorgt Mars Wrigley für Glücksmomente im Alltag. Zu den bekanntesten Marken gehören M&M'S®, SNICKERS® und TWIX® sowie WRIGLEY'S EXTRA® und AIRWAVES®, die weltweit Konsument*innen eine Freude bereiten. Ein besonderes Markenerlebnis bietet der 2021 in Berlin eröffnete M&M'S®-Store.Pressekontakt:Philipp WallerWeber ShandwickKarlstraße 6880335 MünchenTelefon: +49 (0) 89 38017988E-Mail: Team_MW@webershandwick.comOriginal-Content von: Mars Wrigley, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148335/6128350