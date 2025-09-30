Wien (ots) -Kinder wachsen schnell, Kleidung bleibt ungenutzt. Die Wienerin Caroline Schober gründete dafür Neworn - jetzt startet die Plattform auch in Deutschland.Was früher selbstverständlich war - Kleidung und Zubehör weiterzugeben - ist durch kleinere Familien und Urbanisierung verloren gegangen. 2023 launchte Caroline Schober die Plattform Neworn, die hochwertige Kindermode in den Kreislauf zurückbringt. Heute, knapp zwei Jahre später, expandiert das Wiener Start-up bereits nach Deutschland.Enormer Preisvorteil mit mehr NachhaltigkeitUnterstützt wird das Start-up durch ein frisches Investment eines Branchenkenners, der seit Jahren in Gesundheits- und Familien-Start-ups investiert. Bis heute konnte die App schon 20.000 Eltern in Österreich überzeugen und zahlreiche Preise gewinnen. Durch die mobile App können Eltern gebrauchte Kindersachen kaufen und verkaufen. Markenprodukte, hochwertige Kleidung und langlebige Kinderausstattung stehen im Vordergrund. "Durchschnittlich sparen Eltern bei uns rund 80% gegenüber dem Neupreis", so Schober.Neben Secondhand-Kleidung wird auf Neworn auch unverkaufter Neuware ("B-Ware") angeboten. Neworn arbeitet hier mit Labels aus ganz Europa zusammen, um hoch- und neuwertige Retouren, Musterstücke, Restposten aus der letzten Saison oder unverkaufte Neuware bzw. Kinderwägen, Spielzeug und Zubehör in den Kreislauf zurückzuführen und enorme Mengen an Müll zu verhindern. "Wir bieten Modefirmen eine einfache, gesetzeskonforme Lösung und Eltern gleichzeitig hochwertige Produkte und Markenware zu leistbaren Preisen", erklärt Schober.Spezialisierung und familiäre CommunityNeworn unterscheidet sich deutlich von klassischen Plattformen wie eBay Kleinanzeigen oder Willhaben. Während dort alles von Autoreifen bis zu Antiquitäten angeboten wird, setzt Neworn auf Spezialisierung, eine familiäre Community, Sicherheit und Transparenz. Die Plattform kombiniert smarte Technologie mit einem herausragenden Einkaufserlebnis und Secondhand-Preisen.Secondhand Shopping leicht gemachtNeworn setzt künftig auf smarte Größen- und Produktempfehlungen: Das System prognostiziert die zukünftige Kleidergröße, berücksichtigt unterschiedliche Markenschnitte und macht den Secondhand-Einkauf damit schnell, einfach und passgenau."Wir wollen den Secondhand-Kauf von Kindermode so einfach und selbstverständlich machen wie den Neukauf", sagt Schober.Langfristig hat das Start-up auch Märkte wie Polen, die Niederlande oder Spanien im Blick. Doch vorerst gilt: Deutschland ist der nächste Meilenstein.Mehr Infos zu Neworn:www.neworn.comFotos unter folgendem Link:https://www.neworn.com/de-at/presse-referenzenPressekontakt:Neworn GmbHCaroline SchoberTelefon: 06644846256E-Mail: caroline@neworn.comOriginal-Content von: Neworn GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181089/6128368