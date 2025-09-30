Das Bundesministerium für Verkehr unterstützt kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit zwei Förderangeboten im betrieblichen Mobilitätsmanagement: Dabei geht es einerseits um eine professionelle Erstberatung zum Einstieg ins Mobilitätsmanagement und andererseits um die Umsetzung bewährter Maßnahmen wie Lastenräder, Ladesäulen oder Mobilitäts-Apps. Beide Fördermöglichkeiten sind Teil der Kampagne "mobil gewinnt" im Rahmen des Förderprogramms "Betriebliches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net