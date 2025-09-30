Die Tankstellenkette Circle K hat im schwedischen Värnamo ihren ersten Standort mit MCS-Lader für E-Lkw eröffnet. Es ist auch der erste Standort in den nordischen Ländern, an dem das HYC1000-System von Alpitronic zum Einsatz kommt. Vor Ort gibt es drei Stellplätze, an denen mit bis zu 600 kW geladen werden kann, eine Säule bietet zusätzlich einen MCS-Anschluss, um entsprechende Elektro-Nutzfahrzeuge mit diesem Anschluss mit bis zu einem Megawatt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net