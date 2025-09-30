PURE Funds AG
Medienmitteilung I 30. September 2025
Die FINMA hat die Anpassungen des Fondsvertrags des PSO im Hinblick auf die Öffnung für Publikumsanleger genehmigt. Der neue Fondsvertrag tritt am 1. Oktober 2025 in Kraft. Auf dieser Grundlage plant die Fondsleitung, die PURE Funds AG, den PSO Ende Oktober 2025 an der SIX Swiss Exchange zu kotieren. Der erste Handelstag ist für den 20. Oktober 2025 vorgesehen.
Mit der angestrebten Kotierung an der SIX Swiss Exchange soll die Sichtbarkeit des Fonds am Markt erhöht und die Liquidität sowie der Zugang für Investoren erleichtert werden. Mit der Kotierung wird der Fonds voraussichtlich auch in die Indices «SXI Real Estate Broad» und «SXI Real Estate Funds Broad» aufgenommen.
Das Portfolio des PSO besteht per 30. September 2025 aus 17 Liegenschaften, die sich an Mikrolagen in wirtschaftlich starken Regionen der Schweiz befinden. Der Fonds blickt auf eine eindrückliche Performance seit Lancierung im Dezember 2020 zurück und auf ein starkes erstes Halbjahr 2025:
Der Marktwert des Portfolios per 30. Juni 2025 beträgt CHF 204.2 Mio. und die Netto-Mietzinseinnahmen stiegen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 von CHF 2.9 Mio. auf CHF 3.8 Mio. Für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2025 konnten sowohl eine attraktive Anlage- wie auch Eigenkapitalrendite von jeweils 4.7% (Vorjahr: 2.0%) erzielt werden. Per 30. Juni 2025 belief sich der Nettoinventarwert pro Fondsanteil auf CHF 125.82 (Vorjahr: CHF 120.85). Zudem reduzierte der PSO die Fremdfinanzierungsquote per Bilanzstichtag auf 32.8% (Vorjahr: 42.3%) und erfüllt somit alle Anlagebeschränkungen, für welche die FINMA dem Fonds eine Ausnahmebewilligung in der Aufbauphase gewährt hatte.
Der strategische Schwerpunkt des PSO liegt auf der gezielten Weiterentwicklung eines langfristig orientierten Immobilienportfolios in den wirtschaftlich starken sowie aufstrebenden städtischen Regionen der Schweiz. Bevorzugt werden dabei Liegenschaften in gutem Zustand und an attraktiven Mikrolagen, die sowohl hohe und stabile Erträge als auch Wertsteigerungspotenziale bieten.
Flavio Lauener, CEO der PURE Funds AG, sagt: «Wir freuen uns auf die Börsenkotierung und sind überzeugt, dass dieser Schritt und der Einbezug in die Immobilienindizes die Attraktivität sowie Visibilität des PSO für die Anleger steigern wird».
Fondsinformationen per 30. September 2025
Über PURE Funds AG
Partnership, Unique, Return und Engagement - das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht.
Weitere Informationen und Kontakt
PURE Funds AG | T +41 41 726 19 19 | info@pure.swiss | www.pure.swiss
CEO I Flavio Lauener I T +41 41 726 19 10 I flavio.lauener@pure.swiss
Head Investment Management | Michael Kirschner | T +41 41 726 19 13 | michael.kirschner@pure.swiss
|PURE Funds AG
|Gotthardstrasse 14
|6300 Zug
|Schweiz
|info@pure.swiss
|pure.swiss
|CH0555854626
|55585462
|2205630
2205630 30.09.2025 CET/CEST