Furiose Rückkehr an die Börse: Die Aktie des sanierten US-Chipherstellers Wolfspeed, der einst ein Werk im Saarland geplant hatte, ist am Montag so rasant gestiegen, dass der Handel mehrfach unterbrochen werden musste.Wolfspeed ist zurück im Rampenlicht: Der US-Spezialist für Siliziumkarbid-Chips, die vor allem in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen, hat nach seiner Sanierung ein starkes Börsen-Comeback gezeigt. Kaum gestartet, katapultierten sich die neuen Aktien am Montag an der New Yorker Börse zeitweise um rund 1.380 Prozent nach oben. Der Höhenflug führte den Kurs bis auf 22,10 US-Dollar - ein Wert, der einem Anstieg von 1.726,45 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs der alten …