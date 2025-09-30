Hamburg (ots) -Ab 1. Oktober gewähren Hamburgs Polizeipräsident a.D. Ralf Martin Meyer und Schauspieler Marek Erhardt exklusive Einblicke in echte Kriminalfälle und die Arbeit der Polizei in Hamburg. "True Crime Hamburg. Der Polizei-Podcast" liefert spannende Hintergrundinformationen direkt aus erster Hand. Dabei steht auch immer die Perspektive der Opfer im Fokus. Neue Folgen gibt es ab dem kommenden Mittwoch alle zwei Wochen immer zuerst in der ARD Audiothek. (https://www.ardaudiothek.de/sendung/true-crime-hamburg-der-polizei-podcast/urn:ard:show:3c3311290ecbada3/)Host Marek Erhardt: "Jeder, der auf Kriminalgeschichten steht, und der gerne mal wissen möchte, wie die Polizei eigentlich arbeitet, der ist bei unserem Podcast genau richtig.Historische Fälle und aktuelle ErmittlungenIn der Auftaktfolge "Der Übertöter von St. Pauli" nehmen die beiden Moderatoren die Hörerinnen und Hörer mit zurück in die Mitte der 1980er Jahre. Ein brutaler Mord im Niebuhr-Hochhaus auf der Reeperbahn konfrontiert den jungen Streifenpolizisten Ralf Martin Meyer mit den Härten seines neuen Wirkungsfeldes. Meyer erzählt im Podcast von seinen persönlichen Anfängen auf der Davidwache und erklärt, wie unter anderem Spurensicherung und mikroskopisch kleine Farbabriebe helfen, Täter zu überführen.Die zweite Folge "Der Säurefassmörder Lutz Reinstrom" schildert die schockierenden Morde eines der grausamsten Serienmörder Deutschlands Anfang der 1990er Jahre. Bis heute ist nicht völlig klar, wie viele offene Vermisstenfälle dem nachweislich narzisstischen Wiederholungstäter zuzuschreiben sind. Im Gespräch gibt Ralf Martin Meyer Einblicke in die damaligen Ermittlungen und erzählt von einem patriarchalen System, das die Aufklärung dieser Gräueltaten fast verhindert hätte.Auch aktuelle Ermittlungen in Cold Cases und jüngeren, bisher ungeklärten Fällen geben Meyer und Erhardt in ihrem Podcast Raum. Zuhörende haben so die Möglichkeit, selbst sachdienliche Hinweise einzureichen.Die Hosts:Ralf Martin Meyer bringt 44 Jahre Erfahrung bei der Hamburger Polizei mit - von seinen Anfängen als Ermittler über seine Tätigkeit als Pressesprecher und stellvertretender Leiter des Landeskriminalamts bis hin zu seiner Zeit als Polizeipräsident (2014-2023).Gemeinsam mit Marek Erhardt, der als Schauspieler viele Polizeirollen verkörpert hat, beleuchtet Meyer nicht nur spannende Fälle, sondern erklärt auch polizeiliche Abläufe wie verdeckte Ermittlungen, Spurensicherung und Zielfahndungen.Mehr Infos zu den Fällen und den Podcasthosts: www.NDR.de/truecrimehamburg Fotos der Hosts stehen ab sofort auf ARD Foto bereit.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6128402