Die Alphabet-Tochter YouTube beendet den Trump-Streit über die Kontosperrung nach dem Kapitol-Sturm mit einem millionenschweren Vergleich.YouTube, die Videoplattform von Alphabet, hat sich bereit erklärt, 24,5 Millionen US-Dollar zu zahlen, um eine Klage von US-Präsident Donald Trump aus dem Jahr 2021 beizulegen. Der Rechtsstreit drehte sich um die Sperrung von Trumps YouTube-Konto nach den Ausschreitungen am US-Kapitol am 6. Januar 2021. Die Einigung macht YouTube zum letzten der drei großen Social-Media-Konzerne, die Trumps Klagen nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus beigelegt haben. Big Tech kauft sich frei - Meta, X und jetzt YouTube Bereits im Januar hatte Meta Platforms einer …