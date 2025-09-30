München (ots) -"Aus dem frostigen Herzen Fargos im schneereichen Minnesota, kommt ein unglaublich unterhaltsamer Suspense-Thriller mit Emma Thompson in der Hauptrolle."- The GuardianDEAD OF WINTER - EISIGE STILLE ist ein spannungsgeladener Thriller von Regisseur Brian Kirk, in dem die zweifache Oscar®-Preisträgerin Emma Thompson als ungewöhnliche Heldin in der klirrenden Kälte Minnesotas ums Überleben kämpfen muss. Der Film feierte seine Weltpremiere auf dem diesjährigen Locarno Film Festival. Im Rahmen des Festivals wurde Emma Thompson mit dem Ehren-Leoparden für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Produziert wurde der Film von der augenschein Filmproduktion.Kinostart ist der 19. Februar 2026 im Verleih von LEONINE Studios.Barb (Emma Thompson) reist in die Abgeschiedenheit des nördlichen Minnesotas, um den letzten Wunsch ihres verstorbenen Mannes zu erfüllen: seine Asche an jenem einsamen See zu verstreuen, an dem ihre gemeinsame Geschichte einst begann. Tief in der Wildnis, ohne Handyempfang und Meilen entfernt von jeglicher Zivilisation, wird Barb Zeugin eines grausamen Verbrechens: eine junge Frau wird verschleppt und in einer verlassenen Hütte gefangen gehalten. Ganz auf sich allein gestellt, setzt Barb alles daran, das Mädchen zu befreien. Es beginnt ein nervenzerreißender Überlebenskampf, nicht nur gegen das skrupellose Entführer-Pärchen (Judy Greer und Marc Menchaca), sondern auch gegen die tödliche Kälte Minnesotas.DEAD OF WINTER - EISIGE STILLE ist ein spannungsgeladener Thriller mit der zweifachen Oscar®-Preisträgerin Emma Thompson ("Men in Black: International", "Late Night") in der Hauptrolle der furchtlosen Barb. Neben ihr sind Judy Greer ("Jurassic World", "Ant-Man"), Marc Menchaca ("Ozark", "Homeland") und die Newcomerin Laurel Marsden ("Ms. Marvel") zu sehen. Die junge Barb wird von Emma Thompsons Tochter Gaia Wise ("Picknick mit Bären") gespielt. Regie führte Brian Kirk ("21 Bridges", "Game of Thrones"), das Drehbuch schrieben Nicholas Jacobson-Larson und Dalton Leeb. Die Filmmusik komponierte Oscar®-Preisträger Volker Bertelmann.DEAD OF WINTER - EISIGE STILLE ist eine Produktion von Stampede Ventures und augenschein Filmproduktion (Maximilian Leo, Jonas Katzenstein) in Koproduktion mit LEONINE Studios und dem ZDF.Der Film wird gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW und den Deutschen Filmförderfonds (DFFF).Pressekontakt:Print/Radio/TV/OnlineAndrea Klasterer, Evelyn TapaviczaTel.: 089 / 78 79 799 - 0Mail: aklasterer@publicinsight.de, etapavicza@publicinsight.deE-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6128465