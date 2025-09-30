Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während in den USA die Diskussion entbrannt ist, wie schnell und wie tief die US-Notenbank die Leitzinsen senken kann, dreht sich in der Eurozone die Frage darum, ob das Tief im Leitzinszyklus schon erreicht ist, so die Analysten der Helaba.Einige Ratsmitglieder hätten angedeutet, dass der Tiefpunkt "sehr nahe" sei. Andere würden sich bedeckt zeigen und teilweise auf Inflationsgefahren aufmerksam machen. Insgesamt scheine innerhalb des EZB-Rates keine Eile zu einer weiteren Lockerung der Geldpolitik verspürt zu werden. ...

