Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Abseitig wesentlicher fundamentaler Impulse haben sich der Rentenmarkt und der Eurokurs zu Beginn der Woche weiter befestigen können, so die Analysten der Helaba.Auch an den Aktienmärkten habe es zunächst einen freundlichen Auftakt gegeben und der Goldpreis habe ein neues Rekordhoch jenseits von 3.850 USD/Feinunze erreicht. Heute seien vor allem die preislichen Entwicklungen in Deutschland und anderen europäischen Ländern von Interesse. Die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Europäischen Zentralbank würden damit wohl weiterhin gedämpft bleiben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de