London (www.fondscheck.de) - Vanguard hat heute angekündigt, zum 7. Oktober 2025 die Gebühren für sechs Aktien-ETFs aus seiner Kernproduktpalette zu senken, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit steigt die Anzahl der europäischen ETFs, für die Vanguard im Jahr 2025 Gebühren gesenkt hat, auf 13. Der Vermögensverwalter hatte zuvor in diesem Jahr bereits bei sieben seiner Anleihen-ETFs die Gebühren reduziert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
