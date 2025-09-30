DJ Lufthansa-Piloten stimmen in Urabstimmung für Streik

DOW JONES--Die Piloten der Lufthansa behalten sich einen Streik vor. Die Mehrheit der Lufthansa-Piloten hat sich in einer Urabstimmung für die Möglichkeit von Arbeitskampfmaßnahmen ausgesprochen, wie die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mitteilte. Die Gewerkschaft hatte die Urabstimmung Anfang September angekündigt, nachdem Verhandlungen mit der Kernmarke Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo zur betrieblichen Altersvorsorge gescheitert waren.

Bei einer Wahlbeteiligung von 90 Prozent bei Deutscher Lufthansa bzw. 95 Prozent bei Lufthansa Cargo stimmten 88 Prozent bzw. 96 Prozent für die Unterstützung der Tarifkommission.

Mit diesem eindeutigen Mandat seien die Tarifkommission und die VC ermächtigt, bei Bedarf alle notwendigen Maßnahmen bis hin zu Arbeitskampfmaßnahmen einzuleiten, so die VC.

September 30, 2025

