Der Enterprise-Software-Konzern SAP will deutschen Behörden mit OpenAI und Microsoft einen KI-Turbo verpassen. Das torpediert echte Initiativen zur digitalen Souveränität Europas. Die politischen Entwicklungen in den USA sprechen eine klare Sprache: Wir können uns, gerade in Sachen Datenschutz, nicht uneingeschränkt auf die langjährige transatlantische Partnerschaft verlassen. Zu erratisch ist die Politik von Donald Trump, zu wenig setzt sie Bestrebungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
