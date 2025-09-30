Obertshausen (ots) -- Wechsel im Vorstand: Lutz Wolf wird am 1. November 2025 Alleinvorstand der KARL MAYER Holding SE & Co. KG, Uwe Lüders wechselt zum gleichen Zeitpunkt nach fast 10 Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender und zuletzt 11 Monaten als Interim-Vorstand geplant in den Ruhestand.- Firmenerfolgsgeschichte der Unternehmensgruppe soll weiterentwickelt und das Unternehmen mit neuer Ausrichtung fit gemacht werden für die Zukunft.Mit Wirkung zum 01. November 2025 hat der Aufsichtsrat der KARL MAYER Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen im Textilmaschinenbau, Lutz Wolf (51) zum neuen Alleinvorstand der KARL MAYER Holding SE & Co. KG bestellt.Wolf übernimmt die Gesamtverantwortung für die international agierende Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Obertshausen, ca. 2.500 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von rund 400 Millionen Euro.Industrieprofi mit über 30 Jahren internationaler ErfahrungLutz Wolf war zuletzt acht Jahre im Vorstand, davon über vier Jahre als CEO der Neuenhauser Gruppe, einer im Familienbesitz stehenden international tätigen Unternehmensgruppe im Bereich Maschinenbau und Metallverarbeitung aus Niedersachsen mit rund 2.500 Mitarbeitern. In dieser Zeit verantwortete er in dem Familienunternehmen u.a. die Segmente Textilmaschinen, Automation sowie die gesamte Metallverarbeitung, leitete zentrale Prozessoptimierungen und prägte die strategische Weiterentwicklung der Gruppe.Lutz Wolf begann seine Karriere 1995 bei Siemens, wo er in verschiedenen Führungsrollen in Deutschland und in China tätig war. Nach erfolgreichen Jahren bei Siemens (1995-2007) wechselte er zur GEA Group, in der er von 2007 bis 2017 unter anderem als Alleingeschäftsführer eines US-amerikanischen Tochterunternehmens wertvolle Erfahrungen sammelte.Wolf folgt auf Uwe Lüders, der zum 1. November 2025 in den Ruhestand treten wird.Dr. Lorenz Zwingmann, Vorsitzender des Aufsichtsrates der KARL MAYER Holding SE & Co. KG: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrates und auch aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedanke ich mich schon heute bei Uwe Lüders für seinen unermüdlichen Einsatz als langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender und zuletzt Interim-Vorstandsvorsitzender von KARL MAYER. Uwe Lüders hat die KARL MAYER Gruppe in den vielen Jahren seines Wirkens nachhaltig geprägt."Dr. Lorenz Zwingmann zur Ernennung von Lutz Wolf: "Wir freuen uns sehr, dass wir Lutz Wolf für die KARL MAYER Group gewinnen konnten. Wolfs umfassendes Profil verbindet operative Tiefe, strategische Weitsicht und vor allem internationale Managementerfahrung - Qualitäten, die für die laufende Transformation der KARL MAYER Gruppe von zentraler Bedeutung sind. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats wünsche ich Herrn Wolf viel Erfolg für seine vielfältigen Aufgaben in unserer Gruppe."Lutz Wolf, ab 1.11.2025 neuer Vorstandsvorsitzender der KARL MAYER Holding SE & Co. KG und CEO der KARL MAYER Gruppe: "KARL MAYER blickt mit mehr als 85 Jahren Markterfahrung auf eine lange Tradition als Weltmarktführer im Textilmaschinenbau zurück. Wir wollen, wir werden und wir müssen die Gruppe jetzt weiter auf das ausrichten, was uns erfolgreich gemacht hat: starke Produkte, Kundennähe, Tempo in der Umsetzung," erklärt Lutz Wolf und ergänzt: "Wir brauchen jetzt Zusammenhalt, Fokussierung und Geschwindigkeit. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die damit verbundenen Herausforderungen bei einem ganz besonderen Technologieführer mit hohem Potenzial."Kulturwandel mit neuem Fokus und ErgebnisorientierungMit einem in den letzten Monaten neu formierten, erfahrenen Management-Team will Lutz Wolf die Leistungsfähigkeit der Gruppe voll entfalten: "Wir wollen uns wieder fokussieren auf das, was wir besonders gut können. Dabei konzentrieren wir uns künftig auf die Kernbereiche Wirkmaschinen, Technische Textilien und Kettvorbereitung Weberei. Alle Aktivitäten werden konsequent an den aktuellen und künftigen Anforderungen des Marktes ausgerichtet. Es geht nicht um Absicherung - es geht um Aufbruch," so Wolf abschließend.Über KARL MAYERKARL MAYER ist ein innovativer Marktführer und Impulsgeber im Textilmaschinenbau. Das Familienunternehmen bietet seit über 85 Jahren Lösungen für eines der wichtigsten Maschenbildungsverfahren - Wirken - sowie für die Bereiche Technische Textilien und Kettvorbereitung Weberei.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland beschäftigt weltweit ca. 2.500 Mitarbeitende. Mit wirtschaftlich wie technisch führenden Produkten und Services trägt KARL MAYER zum Erfolg seiner internationalen Kunden bei - durch echte Innovationen, die die textile Welt bewegen.Mit Standorten in Deutschland, China, Italien, Japan, USA, Indien, Hongkong, Bangladesch, Indonesien, Türkei, der Schweiz sowie einem globalen Vertriebs- und Servicenetz ist KARL MAYER nah an seinen Märkten und Kunden. Als wirtschaftlich unabhängiger Partner mit langfristigem Denken steht das Unternehmen für Verlässlichkeit, Innovationskraft und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit.