Novaledo, Italien/Köln (ots) -Auf der diesjährigen Anuga präsentiert Menz & Gasser, Italiens führender Hersteller von Konfitüren und europäischer Marktführer im Bereich Portionspackungen, sein breit gefächertes Portfolio an innovativen Lösungen für Frühstück, Foodservice und Bäckereien sowie für den Einzelhandel, die Industrie und Handelsmarken. Mit fast 90 Jahren Erfahrung verbindet das Familienunternehmen aus dem Trentino Tradition mit Innovation - und setzt damit klare Maßstäbe in der Branche.Deutschland im FokusSeit mehr als 30 Jahren ist Deutschland einer der wichtigsten internationalen Märkte für Menz & Gasser. Insbesondere im Foodservice hat sich das Unternehmen als Pionier etabliert - mit Portionspackungen, die im Hotel- und Gastronomiebereich längst zum Standard geworden sind. Heute baut Menz & Gasser diese Position mit einem klaren zukunftsorientierten Programm weiter aus:- Foodservice: Stärkung des HoReCa-Kanals mit praktischen und nachhaltigen Lösungen, wie etwa Edelstahlspendern und neuen Aufstrichen.- Bäckerei und Patisserie: Ausbau der Marktposition mit backstabilen Fruchtfüllungen, Premium-Glasuren und Produkten für den professionellen Einsatz.- Einzelhandel: Mehr Sichtbarkeit im Handel durch Premium-Linien und Produkte für gesundheitsbewusste Verbraucher - von 100 % Frucht über "No added sugar" bis hin zu zuckerfreien Varianten.Produktneuheiten auf der AnugaMit mehreren neuen Produkten wird Menz & Gasser auf der Messe zeigen, wie Genuss, Funktionalität und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können:- 2-kg-Cremes im LOOKI-Edelstahlspender - erhältlich in den Sorten Pistazie und Haselnuss - bieten Hoteliers und Bäckern eine praktische Lösung für effizientes Handling, hygienische Ausgabe und gleichbleibende Qualität.- UP Inox Dispenser Line: Eine neue kompakte Edelstahl-Linie für Konfitüren, Aufstriche und Honig, die Funktionalität mit nachhaltigem Design verbindet.- "Pistacchiò"-Portionspackungen: Eine neue Option für den Hospitality-Kanal, die das Frühstückserlebnis um eine trendige, indulgente Variante erweitert.Diese neuen Produkte ergänzen das umfangreiche Sortiment von Menz & Gasser mit über 2.500 Referenzen in 70 Verpackungsformaten. Das Portfolio - von Portionspackungen bis hin zu Großgebinden - ermöglicht den professionellen Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.Innovation und PartnerschaftMenz & Gasser versteht sich nicht nur als Lieferant, sondern als Partner. Mit eigenen Laboren, Co-Creation-Prozessen und enger Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt das Unternehmen Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse von Hotels und Bäckereien sowie von Handel und Industrie zugeschnitten sind."Unsere Stärke liegt darin, Innovationen gemeinsam mit unseren Kunden zu entwickeln - praxisnah, flexibel und immer mit Blick auf Qualität und Nachhaltigkeit", betont CEO Matthias Gasser.Nachhaltigkeit als gelebte VerantwortungNachhaltigkeit ist ein zentraler Pfeiler der Unternehmensstrategie von Menz & Gasser. In den vergangenen elf Jahren konnte das Unternehmen seine CO2'-Emissionen um 70 Prozent reduzieren. Dies wurde durch Investitionen in erneuerbare Energien, Biogas- und Photovoltaikanlagen sowie durch neue Projekte wie die Agrivoltaik ermöglicht, die Energieerzeugung mit biologischem Anbau verbindet. Auch bei Verpackungen setzt Menz & Gasser auf Recyclingfähigkeit und ressourcenschonende Lösungen.Über Menz & GasserMenz & Gasser wurde 1935 gegründet und ist Italiens führender Hersteller von Konfitüren und Marmeladen sowie europäischer Marktführer im Bereich Portionspackungen. Mit drei Produktionsstandorten in Italien und Malaysia, über 700 Mitarbeitenden und einer Präsenz in mehr als 60 Ländern erwirtschaftete das Unternehmen 2024 einen Umsatz von rund 285 Mio. Euro.Pressekontakt:Meike BaumannMenzGasser@edelman.comOriginal-Content von: Menz & Gasser, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181091/6128521