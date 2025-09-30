Berlin (ots) -"Discover the Italian Spirit" lautet das Motto, unter dem sich die staatliche italienische Agentur für Außenhandel (Italian Trade Agency - ITA/ICE) auf dem diesjährigen Bar Convent vom 6. bis 8. Oktober 2025 in Berlin präsentiert. Gemeinsam mit 21 Herstellern aus 11 italienischen Regionen lädt sie auf ihrem Gemeinschaftsstand in Halle 17 (Stand C29) zur Verkostung von ausgewählten Getränkespezialitäten made in Italy ein. Das Angebot umfasst klassische italienische Bestseller wie Amaro, Bitter, Limoncello und Wermut, aber auch Gin-, Tequila-, Wodka- und Whiskeyspezialitäten sowie Craft Biere, Weiß-, Rosé- und Rotweine, Spumante und Prosecco. Ferner gibt es Limonaden und Mischgetränke mit wenig oder gar keinem Alkohol sowie exquisite Kaffeekreationen und Dekorationen aus sorgsam getrockneten Früchten zu entdecken.Die Palette der teilnehmenden Firmen reicht von der kleinen familiengeführten Traditionsmanufaktur über junge Start-ups bis hin zum traditionsreichen Exportunternehmen.Top20-Tastings mit Profi Peter DouglasAn den ersten beiden Messetagen moderiert der britische Wein- und Spirituosenprofi Peter Douglas auf dem ITA-Stand jeweils zwei halbstündige Verkostungsrunden: Am 6. Oktober können Interessierte in die Welt von Grappa und Kräuterspezialitäten eintauchen; am 7. Oktober gibt es Sahne- und Fruchtliköre und später den Negroni Code zu entdecken. Dabei werden ausschließlich die Top20-Produkte präsentiert, die im Messevorfeld von einer unabhängigen Jury mit führenden Bartendern ausgewählt wurden.Darüber hinaus offerieren Bartender an einer einladenden Bar ganztägig über 20 Signature Drinks, live und frisch gemixt mit den vor Ort ausgestellten Produkten.Getränke aus Italien stehen für Genuss, Vielfalt und Innovation im Glas."Mit unseren Messeauftritten wollen wir die Beteiligung Italiens am internationalen Marktgeschehen weiter ausbauen und zeigen, dass die italienische Getränkeindustrie enorm vielfältig ist und mit erstklassigen, innovativen Produkten im weltweiten Wettbewerb überzeugen kann", so Ferdinando Fiore, Direktor der Italienischen Außenhandelsagentur in Berlin. "Auch bieten wir bei unserem mittlerweile fünften Auftritt auf dem Bar Convent Berlin erneut mehreren Newcomern die Möglichkeit, sich auf internationalem Parkett zu präsentieren."Gemeinschaftsstand der Italian Trade Agency auf dem Bar Convent Berlin Messegelände (Hammarskjöldplatz, 14055 Berlin), Halle 17, Stand C29- Montag, 6. Oktober, und Dienstag, 7. Oktober, jeweils 11 bis 19 Uhr,- Mittwoch, 8. Oktober, 11 bis 18 Uhr.Verkostungen mit Peter Douglas am Montag:- 15 Uhr: "Grappa, the spirit of Italy"- 17 Uhr: "A journey through Italy's Botanicals"Verkostungen mit Peter Douglas am Dienstag:- 15 Uhr: "Cream & Fruit Liqueurs"- 17 Uhr: "The Negroni Code"Ausstellerliste (in alphabetischer Reihenfolge)- AMARA- AMARO NAZIONALE e LIMONCELLO NATIONALE- AMARO SALENTO- AmaroBello- BIOCAL SRL- BIRRA SALENTO SRL- BOTTEGA SPA- DISTILLERIA ANDREA DA PONTE SRL- DISTILLERIA BONAVENTURA MASCHIO- DISTILLERIA DELL'ALPE- EXPORT 2 BUSINESS- FRITZ&FREDO- GIN DEL MARCHESE- Gin.it - Gin & Tonic Festival- LIMONIO SAS- MANCINO VERMOUTH SRL- MeMento- POLI DISTILLERIE 1898- SAPIENS SPIRITS- SILVIO CARTA SRLHintergrund zur Italienischen GetränkewirtschaftItalien gilt als eines der weltweit führenden Länder im Bereich Wein und Spirituosen. Der Gesamtjahresumsatz mit Getränken (inkl. Softdrinks) belief sich im Jahr 2023 auf rund 21 Mrd. Euro. Den größten Anteil erreichte dabei die Erzeugung von Wein aus Trauben mit über 7 Mrd. Euro, gefolgt von der Herstellung von Softdrinks und Mineralwasser (5 Mrd. Euro). Die wichtigsten Exportländer für alkoholische und alkoholfreie Getränke aus Italien sind die USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, die Schweiz, Kanada, Belgien und die Niederlande.Hintergrund zur Italienischen Agentur für Außenhandel ICE/ITAAls staatliche Agentur für Außenhandel hat die ICE/ITA die Aufgabe, die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Italien und Deutschland zu fördern und die italienischen Hersteller bei der internationalen Vermarktung u.a. von Genussmitteln "made in Italy" zu unterstützen. Dies geschieht u.a. über die Organisation von Gemeinschaftsauftritten mit ausgewählten italienischen Produktionsbetrieben auf Messen wie z.B. dem Bar Convent in Berlin.Hintergrund zum Bar Convent Berlin (BCB)Der Bar Convent Berlin (BCB) gilt als eine der führenden internationalen Messen für die Bar- und Getränkeindustrie. Jedes Jahr trifft sich das Who's Who der europäischen Bar- und Beverage-Industrie an drei Tagen in Berlin, um sich über Produktinnovationen zu informieren, sich in Seminaren und Tastings mit international renommierten Expertinnen weiterzubilden und dabei viele neue Kontakte zu knüpfen. 2024 meldeten die Veranstalter über 15.000 Besucher und 500 Aussteller aus 87 Ländern.Pressekontakt:ITA - Italienische Agentur für Außenhandel -Büro für Handelsförderung der italienischen BotschaftVeronica TerroneSchlüterstr. 39, 10629 BerlinTelefon: +49 30 / 88 44 03 33, E-Mail: food.Berlin@ice.it.www.ice.itoder:amagi Public Relations GmbHReuchlinstraße 10, 10553 BerlinTelefon: +49 30 / 32 30 48 78,E-Mail: ita@amagi-pr.deOriginal-Content von: Italian Trade Agency, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119405/6128530