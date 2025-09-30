© Foto: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DEHunderte Raketen im Nahen Osten verbraucht und China als Schreckgespenst im Nacken: Die US-Rüstungsindustrie soll hochfahren wie nie. Für Investoren könnte das die Kursrakete zünden.Das Pentagon erhöht den Druck auf US-Rüstungsunternehmen, ihre Raketenproduktion massiv auszuweiten. Hintergrund sind Sorgen über zu geringe Bestände, die im Falle eines Konflikts mit China nicht ausreichen würden. Laut Wall Street Journal verlangt das US-Verteidigungsministerium von seinen Lieferanten, die Produktionsraten innerhalb kurzer Zeit zu verdoppeln oder sogar zu vervierfachen. Getrieben wird die Initiative vom neuen "Munitions Acceleration Council", der seit Juni regelmäßig mit den Chefs der größten …Den vollständigen Artikel lesen ...
