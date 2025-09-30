Der australische Bitcoin-Miner Iris Energy baut sein KI-Geschäft aus und verzeichnete an der Börse am Montag starke Kursgewinne.Iris Energy sorgt an der Börse für Erfolgsmeldungen: Der ehemalige reine Krypto-Miner baut sein Geschäft konsequent in Richtung künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing aus - und wird dafür von Anlegern belohnt. Am Montag sprang der Aktienkurs um 9,7 Prozent nach oben, begleitet von einem ungewöhnlich hohen Handelsvolumen, das rund 70 Prozent über dem Durchschnitt lag. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie ein Hoch von 46,22 US-Dollar, bevor sie den Handel bei 45,93 US-Dollar beendete. Damit setzt sich eine beeindruckende Rallye fort, die den Kurs in den …