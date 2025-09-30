Montreal, Quebec - 30. September 2025 / IRW-Press / Amex Exploration Inc. (TSX-V: AMX) (FWB: MX0) (OTCQX: AMXEF) ("Amex" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Machbarkeitsstudie für die erste Phase seines angepeilten Betriebs begonnen hat, wie in der kürzlich veröffentlichten aktualisierten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA") (siehe Pressemitteilung vom 4. September 2025) für das Goldprojekt Perron (das "Projekt") in der Nähe der Städte Normétal und Valcanton in der kanadischen Provinz Quebec beschrieben.

Die Machbarkeitsstudie, die voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden wird, wird die Phase 1 des Projekts umfassen und das folgende Abbauszenario anpeilen, wie es in der oben genannten PEA dargestellt ist:

- Vertragsabbau (Contract Mining) von 1.000 Tonnen pro Tag (tpd) mit einer Laufzeit von vier bis fünf Jahren in der Region Abitibi, wobei die vorhandene Infrastruktur und mehrere aktive Verarbeitungsanlagen in der Region genutzt werden sollen

- Niedrige geschätzte anfängliche Cash-Kosten von 146,1 Mio. $, die teilweise durch Umsätze vor der Produktion in Höhe von 68,6 Mio. $ ausgeglichen werden (anfängliche Netto-Investitionsausgaben von 77,5 Mio. $)

- Durchschnittliche jährliche Goldproduktion von über 100.000 oz Gold (Au) mit nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) von 1.165 USD/oz Au

- Durchschnittlicher verwässerter Erzgehalt von 10,07 Gramm pro Tonne (g/t)

Victor Cantore, President und CEO von Amex Exploration, sagte: "Angesichts der soliden Wirtschaftlichkeit, die in unserer jüngsten PEA beschrieben wurde, haben wir die strategische Entscheidung getroffen, direkt mit einer vollständigen Machbarkeitsstudie für das Projekt Perron fortzufahren. Durch die Schwerpunktlegung auf Phase 1 des Projekts wird die Projekterschließung beschleunigt, wodurch sich AMEX als kurzfristiger Produzent positionieren kann."

Cantore sagte außerdem: "Angesichts der starken technischen und wirtschaftlichen Parameter, die in der PEA aufgezeigt wurden, sind wir zuversichtlich, dass uns die Machbarkeitsstudie in eine günstige Position bringen wird, um rasch in die Genehmigungsphase überzugehen, die Projektfinanzierung sicherzustellen und die Erschließung voranzutreiben."

Amex wird bei der Erstellung der Machbarkeitsstudie für das Projekt Perron mit unterschiedlichen in Quebec ansässigen Beratungsunternehmen zusammenarbeiten, einschließlich Evomine Consulting Inc., Norda Stelo, Soutex Inc., A2GC und Hydro Ressources.

Eine zweite Machbarkeitsstudie für die Phase-2-Produktion wird zu einem späteren Zeitpunkt beginnen. Die stufenweise Produktionsstrategie verringert das Risiko des Projekts, vereinfacht den Genehmigungsprozess, verkürzt die Zeit bis zur Generierung von Umsätzen (angepeilt für 2028) und minimiert die Verwässerung für die Aktionäre, zumal die Phase-2-Errichtung der Mine aus dem ungebundenen Cashflow finanziert wird, der während der Phase-1-Produktion generiert wird.

Qualifizierte Personen

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Aaron Stone, P. Geo. (OGQ 2170 und PGO 3708), für das Projekt Perron West in Ontario bzw. von Jérôme Augustin, P.Geo., Ph.D. (OGQ 2134), für das Projekt Perron in Quebec (zusammen die "qualifizierten Personen") geprüft und genehmigt.

Über Amex

Amex Exploration Inc. hat beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Perron, das sich etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda in Quebec befindet, bedeutsame hochgradige Goldvorkommen sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfid-(VMS)-Zonen entdeckt. Das Projekt umfasst 117 zusammenhängende Claims (45,18 km²) und beherbergt sowohl umfassende als auch hochgradige Goldmineralisierungsarten.

Zusammen mit dem benachbarten Projekt Perron West, das 48 Claims (17,37 km²) in Quebec und 35 Claims (134,55 km²) in Ontario umfasst, erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über ein Gebiet von 197,52 km². Dieses umfassende Konzessionsgebiet liegt innerhalb einer vielversprechenden Geologie, die sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar und nur 20 Minuten von einem Flughafen bzw. etwa 8 km von der Stadt Normétal entfernt. Außerdem befindet es sich in unmittelbarer Nähe zu mehreren Mühlenanlagen großer Goldproduzenten.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Victor Cantore

President & Chief Executive Officer

Amex Exploration: +1-514-866-8209

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder davon ausgeht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf geplante Explorationsprogramme, die erwarteten positiven Explorationsergebnisse, die Erweiterung der mineralisierten Zonen, den Zeitpunkt der Explorationsergebnisse, die Fähigkeit des Unternehmens, die Explorationsprogramme fortzusetzen, die Verfügbarkeit der erforderlichen Gelder für die Fortsetzung der Explorationen sowie auf die potenzielle Mineralisierung oder die potenziellen Mineralressourcen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen können im Allgemeinen anhand der Verwendung von Begriffen wie "werden", "sollte", "weiterhin", "erwarten", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "erwerben", "planen" oder "prognostizieren" oder der verneinten Form oder anderen Variationen dieser Begriffe oder einer vergleichbaren Terminologie identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen das Unternehmen viele nicht beeinflussen oder vorhersehen kann und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, zählen unter anderem die Nichterreichung der erwarteten, geschätzten oder geplanten Explorationsausgaben, dass geschätzte Mineralressourcen nicht verzeichnet werden; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorationsergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage, Veränderungen auf den globalen Goldmärkten; die Verfügbarkeit ausreichender Arbeitskräfte und Equipment; Änderung von Gesetzen und Genehmigungsanforderungen; unerwartete Änderungen der Witterungsbedingungen; Rechtsstreitigkeiten und Ansprüche, Umweltrisiken sowie die im Lagebericht (Management's Discussion and Analysis) des Unternehmens identifizierten Risiken. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten Realität werden oder sollten sich Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als inkorrekt herausstellen, könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den beschriebenen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Obwohl das Unternehmen versuchte, die wichtigsten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die zu einer erheblichen Abweichung der Ergebnisse führen könnten, zu identifizieren, könnte es auch andere Gründe geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81221Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81221&tr=1



