Bonn (www.anleihencheck.de) - Schwedens Wirtschaft befand sich im vergangenen Jahr in einer schwierigen Situation, so die Analysten von Postbank Research.Das Wirtschaftswachstum sei gedämpft geblieben, die Inflation hoch gewesen und die wirtschaftliche Erholung gedämpft. Die Lage habe sich nun etwas gebessert: Das BIP sei im 2. Quartal trotz weiterhin schwacher Binnennachfrage aufgrund der Zurückhaltung der durch die Zollkonflikte verunsicherten Verbraucher stärker als erwartet um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de