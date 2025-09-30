Bentley hat in Crewe ein neues Engineering Technical Centre eröffnet, in dem die Prototypenfertigung, Materialtests und die Software-Integration für kommende Elektrofahrzeuge gebündelt werden. Das 13.000 Quadratmeter große Gelände soll ein zentraler Bestandteil der "Beyond100+"-Strategie sein. Crewe im Nordwesten Englands ist fest in der Industriegeschichte Englands verankert. Rolls Royce begann dort bereits 1938 mit der Produktion von Flugzeugmotoren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
