© Foto: Darryl Dyck - The Canadian PressElectronic Arts wird von Saudi-Arabiens Staatsfonds, Silver Lake und Jared Kushners Affinity Partners für 55 Milliarden US-Dollar übernommen.Der Videospielriese Electronic Arts Inc. (EA) hat einer Übernahme im Wert von 55 Milliarden US-Dollar zugestimmt. Damit handelt es sich um den größten Leveraged Buyout (LBO) der Geschichte. Käufer ist ein Konsortium bestehend aus Saudi-Arabiens Staatsfonds (Public Investment Fund, PIF), der Private-Equity-Firma Silver Lake Management und Affinity Partners, dem Investmentvehikel von Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. Die Investoren zahlen 210 US-Dollar je Aktie in bar, ein Aufschlag von rund 25 Prozent auf den Kurs vor …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE