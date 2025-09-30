DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation in Bundesländern steigt im September

Die jährliche Inflationsrate ist im September in einer Reihe von Bundesländern gestiegen. In Bayern erhöhte sich die Jahresrate auf 2,4 (Vormonat: 2,1) Prozent, in Baden-Württemberg auf 2,7 (2,5) Prozent und in Nordrhein-Westfalen auf 2,3 (2,0) Prozent, wie die Statistischen Landesämter mitteilten. In Sachsen stagnierte die Jahresrate bei 2,2 Prozent. Für Gesamtdeutschland hatten Volkswirte im Vorfeld erwartet, dass die Verbraucherpreise um 0,2 (Vormonat: 0,1) gegenüber dem Vormonat steigen werden. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,3 (2,2) Prozent zulegen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

Deutsche Arbeitslosenzahl steigt im September

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im September auf bereinigter Basis gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, erhöhte sich die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 14.000, nachdem sie im August um 7.000 abgenommen hatte. Die Arbeitslosenquote stagnierte bei 6,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 10.000 und eine Quote von 6,3 Prozent prognostiziert.

Peking wird größere Rolle in der Industriepolitik übernehmen

Peking ziele mit seiner Kampagne zum Abbau von übermäßigem Wettbewerb darauf ab, einen einheitlichen nationalen Markt zu schaffen und einen "Handelskrieg" zwischen den lokalen Verwaltungen zu beenden, schreiben die Ökonomen von ANZ in einer Research Note. Während sich der aggressive Wettbewerb zwischen den Unternehmen in allen Branchen manifestiert habe, liege seine tiefere Ursache im "BIP-Turnier" der lokalen Behörden, da die Vertreter ein schnelles Wachstum anstrebten, um ihre Aufstiegschancen zu verbessern.

Indische Zentralbank dürfte Zinsen unverändert lassen

Die indische Zentralbank dürfte ihren Leitzins nach einer Umfrage des Wall Street Journal unter 13 Ökonomen am Mittwoch bei 5,50 Prozent belassen. Von allen Befragten schätzen acht, dass die Reserve Bank of India die Zinsen unverändert lässt, während fünf eine Senkung um 25 Basispunkte erwarten. Zwar erwarte eine Mehrheit der Analysten eine Zinspause, schreiben die Ökonomen von Nomura in einer Research Note, doch böten ein schwaches zugrundeliegendes Wachstum, Abwärtsrisiken für die Inflation und die Notwendigkeit, die geldpolitische Transmission zu beschleunigen, der RBI Raum für eine Zinssenkung.

RBA könnte Zins bei nächster Sitzung erneut pausieren

Die Sichtweise der australischen Notenbank RBA könnte sich nach Einschätzung von Nomura ändern. Darauf deute die RBA-Feststellung einer höheren Inflation bei einer sich erholenden Konjunktur hin, schreiben die Analysten von Nomura. Das Board der RBA habe den Leitzins nach einer einstimmigen Entscheidung bei 3,60 Prozent belassen, und die Kommunikation in eine "weniger dovish/eher hawkishe" Richtung verändert. Anstatt zu sagen, die Inflation schwäche sich weiter ab, habe das Board angemerkt, dass sich der Inflationsrückgang verlangsamt habe.

+++ Konjunkturdaten +++

Italien/Verbraucherpreise Sep vorl. -0,2% gg Vm, +1,6% gg Vj

September 30, 2025 07:30 ET (11:30 GMT)

