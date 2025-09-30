Stuttgart (ots) -Abstimmphase ab 3. Oktober 2025 / Das "SWR1 HITmach-Duell" ab 6. Oktober / Countdown ab 20. Oktober / SWR1 Hitparaden-Finalparty am 24. Oktober in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle und Public Viewing in TuttlingenAb Freitag, 3. Oktober 2025 ist es wieder so weit: In Baden-Württemberg beginnt die Abstimmung für die SWR1 Hitparade 2025. Alle können wieder ihre Lieblingssongs wählen. Zu hören ist die SWR1 Hitparade mit rund 1.000 Songs, bestehend aus den meistgewählten Titeln der Baden-Württemberg Hitparaden-Fans vom 20. bis 24. Oktober.Das große Finale steigt bei der legendären Hitparaden-Finalparty: Vor tausenden gut gelaunten Fans werden live auf der Bühne die Top 10 und der Siegertitel 2025 gekürt. Im Anschluss feiert das Publikum weiter - mit der SWR1 Band, der SWR Big Band und besonderen musikalischen Überraschungsgästen.Abstimmen ab 3. Oktober in der SWR1 App und online auf SWR1.deDie Hörer:innen von SWR1 Baden-Württemberg sind wieder gefragt: Welche Songs sind die beliebtesten im Land? Die Abstimmung startet am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober und endet am Samstag, 18. Oktober um 12 Uhr. Über die SWR1 App oder auf SWR1.de können alle wieder bis zu fünf ihrer Lieblingssongs für die Hitparade einreichen.Das "SWR1 HITmach-Duell" zur Hitparade zu Gast in 20 Städten vom 6. bis 17. Oktober Zehn Tage, 20 Städte: Während der zweiwöchigen Abstimmphase ist wieder das "SWR1 HITmach-Duell" im Land unterwegs. In der ersten Woche (Montag, 6. bis Freitag, 10. Oktober) duelliert sich das SWR1 Moderatoren-Duo um Ingo Lege und Corvin Tondera-Klein. In der zweiten Woche (Montag, 13. bis Freitag, 17. Oktober) übernehmen Benedict Walesch und Max Oehl das Zepter. Im Aktionszeitraum besuchen die Moderatoren jeden Tag zwei Städte in Baden-Württemberg. Vor Ort gilt es, die "HITmach-Aufgabe" des Tages zu lösen, die sich um einen der größten Hits aller Zeiten dreht. Doch das gelingt nur mit Unterstützung der Menschen vor Ort. Damit ist jede und jeder Einzelne gefragt. Unter den Helfenden werden unter anderem Tickets für die Hitparaden-Finalparty am 24. Oktober in der Stuttgarter Schleyer-Halle verlost.Neu im "SWR1 HITmach-Duell": Zum Ergebnis der "HITmach-Aufgabe" werden ab diesem Jahr auch alle Stimmen hinzugezählt, die bis zum Tag des Duells aus der jeweiligen Stadt für die SWR1 Hitparade eingegangen sind. Wer beim Abstimmen auf SWR1.de seine Postleitzahl angibt, unterstützt damit nicht nur seine Favoriten in der Hitparade, sondern kann auch seiner Stadt zum Sieg verhelfen.Die "SWR1 HITmach-Duell"-Städte der SWR1 Moderatoren Corvin Tondera-Klein und Ingo Lege (vor Ort von jeweils 12 bis 18 Uhr):6.10. Oberteuringen gegen Weissach im Tal7.10. Albstadt (Ebingen) gegen Eppelheim8.10. Gerabronn gegen Triberg im Schwarzwald9.10. Oedheim gegen Waldachtal10.10. Maulbronn gegen DettenheimDie "SWR1 HITmach-Duell"-Städte der SWR1 Moderatoren Max Oehl und Benedict Walesch (vor Ort von jeweils 12 bis 18 Uhr):13.10. Kenzingen gegen Ochsenhausen14.10. Löffingen gegen Blaubeuren15.10. Ingelfingen gegen Schömberg16.10. Westhausen gegen Renchen17.10. Kirchentellinsfurt gegen SchefflenzWelche Aufgaben es im Aktionszeitraum zu lösen gibt, erfahren die Hörer:innen online auf SWR1.de und im Radio.Die SWR1 Baden-Württemberg Hitparade ab 20. Oktober 2025Hits nonstop: Um 5 Uhr morgens startet am Montag, 20. Oktober wieder die SWR1 Baden-Württemberg Hitparade. Fünf Tage lang werden die Top 1.000 (plus x) Lieblingstitel der SWR1 Hörerinnen und Hörer rund um die Uhr gespielt, bis am Freitagabend die aktuelle Nummer 1 feststeht. Auch in diesem Jahr sendet SWR1 live aus dem Stuttgarter Funkhaus. Außerdem ist wieder an fünf Tage das SWR1 Hitparaden-Duo um Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein an fünf verschiedenen Orten im Land zu Gast. SWR1 Fans und alle, die sich fürs Radio interessieren, sind herzlich eingeladen, dem mobilen Hitparaden-Studio einen Besuch abzustatten.Die Stationen des mobilen Hitparadenstudios (vor Ort von jeweils 15 bis 19 Uhr):20.10. Tauberbischofsheim (Marktplatz)21.10. Crailsheim (Schweinemarktplatz)22.10. Göppingen (Marktplatz)23.10. Pforzheim (Marktplatz)24.10. Tuttlingen (Marktplatz) / Public Viewing mit Hörer:innen vor OrtDie Hitparaden-Finalparty in Stuttgart und Public Viewing in TuttlingenAm 24. Oktober strömen wieder Tausende SWR1 Hörer:innen in die Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle, um gemeinsam mit den SWR1 Hitparaden-Moderator:innen Ingo Lege, Annett Lorisz, Patrick Neelmeier, Max Oehl, Jochen Stöckle und Matthias Sziedat die beliebtesten Hits im Land, Top 10 und Nummer 1 von 2025 zu feiern. Doch nicht nur in Stuttgart wird gefeiert, auch in Tuttlingen beim Public Viewing: Das Außen-Moderator:innenteam Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein feiert auf dem Marktplatz eine Hitparaden-Satelliten-Finalparty. Gemeinsam mit Fans fiebern sie auf dem Marktplatz der Nummer 1 der SWR1 Baden-Württemberg Hitparade entgegen.Im Anschluss an die Siegertitelverkündigung ist in der Schleyer-Halle, im Radio und im Video-Livestream auf SWR1.de aber noch lange nicht Schluss - das Publikum in Stuttgart, die Radiohörerinnen und -hörer und das Livestream-Publikum erwartet noch die ein oder andere Überraschung auf der Finalparty-Bühne.Im Radio sowie online live dabei sein und Vorverkaufsstart für Hitparaden-Finale 2025 Der große Musikcountdown wird im Radio, über die SWR1 App und auf SWR1.de im Video-Livestream übertragen. Der Vorverkauf für die Hitparaden-Finalparty 2026 startet am 25. Oktober 2025 um 11 Uhr.Weitere Informationen gibt es unter SWR1.de.