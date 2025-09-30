Börsen auf Rekordkurs - gibt es noch Schnäppchen? Die Redaktion ist auf Spurensuche gegangen und hat zehn vielversprechende deutsche Aktien entdeckt, die ein niedriges KGV mit starkem Gewinnwachstum und überzeugendem Momentum verbinden. Eigentlich ist es simpel: Aktie günstig kaufen, Kursanstieg abwarten und bei steigender Nachfrage verkaufen. In der Realität ist es deutlich komplizierter, doch das Grundprinzip bleibt sinnvoll. Im aktuellen Börsenumfeld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE