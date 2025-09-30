Datum der Anmeldung:
18.09.2025
Aktenzeichen:
B1-137/25
Unternehmen:
Apleona Wolfferts GmbH, Köln/Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über Smart Energy Group Investment Holding GmbH, München
Produktmärkte:
Technische Gebäudeausrüstung
