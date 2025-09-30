Zürich (www.fondscheck.de) - Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Thomas Henauer die Leitung des Vertriebs bei der Schweizer Fixed-Income-Boutique Fisch Asset Management, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In seiner neuen Rolle wird er das in Zürich und Frankfurt vertretene Vertriebsteam leiten und - zusammen mit seinem Team - die Marktposition bei institutionellen Investoren und im Wholesale-Segment gezielt weiterentwickeln. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in allen Facetten des Vertriebs und bringt ein ausgezeichnetes Netzwerk mit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
