Bekanntgabe der Gewinner am 23. Oktober 2025 im Rahmen der feierlichen Preisverleihung in der Allerheiligen-Hofkirche der Residenz München- Ministerpräsident Dr. Markus Söder vergibt EhrenpreisIn rund einem Monat ist es soweit: Die Verleihung des Bayerischen Printpreises 2025 steht bevor. Dieses Jahr findet die Festveranstaltung in der Allerheiligen-Hofkirche der Residenz München statt.Die Jury hat die zahlreichen Einreichungen mit großer Sorgfalt geprüft und neun herausragende Projekte nominiert. Am Donnerstag, 23. Oktober werden die drei Gewinner im Rahmen der feierlichen Preisverleihung bekanntgegeben. Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung wird die Vergabe des Ehrenpreises des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder sein, der eine Persönlichkeit würdigt, die sich in besonderer Weise um den Printstandort Bayern verdient gemacht hat.Bayerischer Printpreis in der Kategorie ZeitungNeue Ansätze bei der Publikation und Vermarktung von Zeitungsinhalten stehen hier im Mittelpunkt - ob lokal, regional oder national, ob Print oder crossmedial.Nominiert sind:- mies keck (Landshuter Zeitung / Mediengruppe Attenkofer): Der von Nachwuchsredakteuren Laura Mies und Matthias Keck entwickelte Podcast erzählt in persönlicher, nahbarer Form vom Jungsein in Landshut. Themen reichen von fehlenden Treffpunkten über Eventkultur bis zur Frage, wie junge Menschen ihre Heimat prägen können. Begleitet von vertiefenden Artikeln in der Zeitung und Social-Media-Formaten schafft "mies keck" eine Brücke zwischen Generationen und verknüpft Audio und Print auf innovative Weise.- Zuversicht (Volontäre und Volontärinnen der Süddeutschen Zeitung): Die Volontär-Redaktion widmete sich mit einem eigenen Schwerpunkt einem Thema, das in Krisenzeiten besondere Bedeutung hat. Reportagen, persönliche Geschichten, Datenanalysen und interaktive Elemente wurden konsequent multimedial umgesetzt - von Print über Website bis Podcast und Social Media. Das Projekt zeigt, wie klassische Zeitungsthemen in neue Erzählformen übersetzt werden können, um insbesondere junge Zielgruppen zu erreichen.- Future Week Augsburg (Augsburger Allgemeine): Eine Woche lang wird Augsburg zur Bühne für Transformation, Innovation und Digitalisierung. Mit Keynotes, Workshops, großen und kleinen Events bis hin zum Rocketeer Festival macht die Future Week die Innovationskraft der Region sichtbar. Die Augsburger Allgemeine begleitet und verstärkt die Initiative crossmedial - ein Beispiel dafür, wie Zeitungsverlage durch Kooperation mit Stadtgesellschaft und Wirtschaft neue Plattformen schaffen können.Bayerischer Printpreis in der Kategorie ZeitschriftHier werden besonders innovative neue Magazine oder erfolgreiche Relaunches ausgezeichnet. Bewertet werden Originalität, Kreativität, Alleinstellungsmerkmal und Innovationskraft.Nominiert sind:- FOCUS Style (BurdaVerlag): Die zweimonatlich erscheinende Stil-Beilage des Nachrichtenmagazins FOCUS verbindet exzellenten Journalismus, hochwertige Fotografie und avantgardistische Mode. Das Magazin versteht Mode nicht als oberflächlichen Konsum, sondern als kulturelle Größe und gesellschaftliches Phänomen. Neben der Printausgabe ist FOCUS Style auch auf Instagram präsent - eine gelungene Symbiose von klassischem Magazin und digitaler Community.- InStyle GenZ (BurdaVerlag): Ein crossmediales Magazinprojekt, das speziell auf die Werte und den Lebensstil der Generation Z zugeschnitten ist. Mode, Beauty und Lifestyle werden durch interaktive Formate wie Podcasts, digitale Features und Social Media erweitert. Damit gelingt es, eine junge Zielgruppe auf Augenhöhe anzusprechen und gleichzeitig die Reichweite einer etablierten Marke wie InStyle in die Zukunft zu verlängern.- Archive Abel (AA Archive Abel): Ein unabhängiges Printprojekt, das mutig gegen den Strom schwimmt. Jede Ausgabe feiert Kreativität, erzählt Geschichten von Träumern, Machern und Visionären und setzt auf analoge Ästhetik mit Polaroids, Filmfotografie und sorgfältig kuratierten Gestaltungselementen. In kompletter Eigenregie produziert und über ausgewählte Concept Stores vertrieben, ist Archive Abel ein Beispiel dafür, dass Print auch heute noch ein Medium für Haltung, Wertigkeit und Inspiration sein kann.Bayerischer Printpreis in der Kategorie DruckIn dieser Kategorie werden herausragende Printprodukte prämiert. Kriterien sind unter anderem Idee, Gestaltung, Originalität, Kreativität, Innovation, Verarbeitung und Haptik.Nominiert sind:- InTime: Ein Micro-Business-Magazin, das Entscheider und Entscheiderinnen und politische Institutionen erreicht. Jede Ausgabe erhält durch besondere Veredelungen am Umschlag ein individuelles Gesicht. Für die aktuelle Edition wurde gemeinsam mit der Papierfabrik Gmund ein innovatives, nachhaltiges Papier entwickelt - hergestellt aus alten Katalogen und Baumwollresten. Modernste Drucktechnik schafft ein außergewöhnliches haptisches Erlebnis.- CAWI Geschäftsdrucksachen: Visitenkarten, Briefbögen und Weihnachtskarten, die nicht nur funktionale Geschäftspapiere sind, sondern auch als Branding-Elemente und Druckmuster dienen. Stahlstich, Buchdruck, Heißfolienprägung und UV-Direktdruck auf feinen Papieren verbinden sich mit KI-generierten Motiven und CNC-gefertigten Werkzeugen. Das Ergebnis: kleine Kunstwerke, die Beständigkeit, Qualität und Vertrauen ausstrahlen.- Zu Gast auf Ibiza (Callwey): Der jüngste Band der "Zu Gast"-Reihe vereint Koch- und Reisebuch in einem innovativen Konzept. Rezepte lokaler Gastgeber und Gastgeberinnen werden mit persönlichen Tipps für Ausflüge und Unternehmungen kombiniert. Hochwertig produziert beeindruckt das Buch nicht nur durch seine Inhalte, sondern auch durch seine edle Ausstattung - von Blindprägung über Strukturlack bis zum dreiseitigen Bildschnitt. Ein Buch, das die Sonne Ibizas zwischen zwei Buchdeckeln einfängt.Über den Bayerischen PrintpreisDer Bayerische Printpreis würdigt seit dem Jahr 2000 alle zwei Jahre herausausragende Leistungen der Printbranche. Der Bayerische Printpreis ist deutschlandweit einzigartig und wird gemeinsam vom Verband Bayerischer Zeitungsverleger, dem MVFP Medienverband der freien Presse e. V., Landesvertretung Bayern, und dem Verband Druck und Medien Bayern verliehen. Er wird von der Bayerischen Staatskanzlei gefördert. Neben dem Bayerischen Filmpreis, dem Blauen Panther - TV & Streaming Award und dem Bayerischen Buchpreis ist der Printpreis einer der vier Bayerischen Staatspreise für die Medienbranche.Weitere Informationen unter www.bayerischer-printpreis.de 