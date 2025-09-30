Flexible Services optimieren GPU-Deployment und -Management, helfen Unternehmen, die Einführung von KI zu beschleunigen, verringern Infrastrukturrisiken und ermöglichen sichere Skalierung

Angesichts der Tatsache, dass die GPU-Nachfrage schneller steigt als die Einführungskapazitäten von Unternehmen, hat Lenovo heute GPU Advanced Services auf den Markt gebracht. So werden Kunden in die Lage versetzt, die Workload-Performance um bis zu 30 zu steigern und die Einführung von KI zu beschleunigen.1 Unternehmen können diese Leistungssteigerungen durch eine optimierte GPU-Bereitstellung und -Feinabstimmung erzielen, die von Lenovo-Experten auf der Grundlage interner Leistungsbewertungen durchgeführt wird. Für Unternehmen bedeutet das eine schnellere Markteinführung von KI-Innovationen und geringere Infrastrukturkosten, da unausgelastete GPUs vermieden werden.

"Zwar treiben Unternehmen die Operationalisierung von KI rasant voran, jedoch bereitet die Komplexität der GPU-Infrastruktur-Implementierung vielen noch Schwierigkeiten", sagte Steven Dickens, CEO und Principal Analyst von HyperFRAME Research. "Lenovo begegnet dieser Herausforderung mit einem Ansatz, der IT-Teams dabei unterstützt, schneller bereitzustellen, die Leistung zu optimieren und sicher zu skalieren genau das, was der Markt braucht, zumal KI-Anwendungsfälle zunehmend zum Mainstream werden."

Angesichts der rasanten Verbreitung von KI benötigen Unternehmen eine skalierbare GPU-Infrastruktur, um High-Performance-Workloads zu unterstützen. Lenovo GPU Advanced Services begleiten Unternehmen bei der Entwicklung, Bereitstellung und dem effizienten Betrieb von GPU-basierten Systemen mit gezieltem Support. Mit einem serviceorientierten Ansatz versetzt Lenovo Unternehmen in die Lage, ihre bestehenden Investitionen zu maximieren und KI zu skalieren, ohne an proprietäre Stacks gebunden zu sein.

"Mit zertifizierten Experten und einer tiefen Plattformintegration hilft Lenovo Unternehmen, die GPU-Infrastruktur schneller zu implementieren und Workloads zuverlässiger auszuführen, wodurch das Risiko reduziert und das volle Potenzial ihrer KI-Investitionen freigesetzt wird", sagte Linda Yao, Vice President und General Manager, Hybrid Cloud AI Solutions bei Lenovo.

GPU Advanced Services sind auf validierte Lenovo Hybrid AI Advantage-Lösungen wie die Lenovo Hybrid AI 285 abgestimmt und ermöglichen eine skalierbare Implementierung von einem einzelnen Knoten bis hin zu Multi-Knoten mit individuell anpassbarem KI-Software-Stack und entsprechenden Services. Letztere sind für High-Performance-Workloads wie generative KI, Echtzeit-Videoverarbeitung und Content-Erstellung entwickelt und schließen entscheidende Lücken in Bezug auf internes Fachwissen, Infrastrukturkomplexität und Performance-Optimierung.

GPU Advanced Services: Flexible Optionen für jede Phase

GPU Advanced Services bieten drei modulare Optionen, die einzeln oder kombiniert erhältlich sind, womit Einheitspakete vermieden werden. Stattdessen erhalten Unternehmen Zugang zu Lenovo-Experten in genau der richtigen Phase ihrer GPU-Implementierung.

GPU-Planungs- und Entwicklungsservices Dieser Service ist für Unternehmen bestimmt, die gerade erst mit KI beginnen. Er umfasst eine Workload-Bewertung, die Dimensionierung von Lösungen, die Auswahl von Technologien und die Planung der Architektur, um die richtige Grundlage zu schaffen.

Dieser Service ist für Unternehmen bestimmt, die gerade erst mit KI beginnen. Er umfasst eine Workload-Bewertung, die Dimensionierung von Lösungen, die Auswahl von Technologien und die Planung der Architektur, um die richtige Grundlage zu schaffen. GPU-Implementierungsdienste Für Teams, die kurz vor der Implementierung stehen, liefern Lenovo-Experten Architekturdokumentation, Stack-Konfiguration, Bereitstellungsanweisungen und Wissenstransfer, damit die Systeme korrekt und effizient eingerichtet werden.

Für Teams, die kurz vor der Implementierung stehen, liefern Lenovo-Experten Architekturdokumentation, Stack-Konfiguration, Bereitstellungsanweisungen und Wissenstransfer, damit die Systeme korrekt und effizient eingerichtet werden. GPU Managed Services Für Unternehmen, die KI in der Produktion einsetzen, bietet dieser Service kontinuierliche Optimierung, Updates und Recovery-Support, einschließlich Patching und Compliance, von hybriden bis zu On-Premises-GPU-Umgebungen.

Unternehmen können ihre KI-Entwicklung mit Lenovo AI Fast Start beschleunigen, indem sie Anwendungsfälle zügig erkennen und prüfen, bevor sie mit GPU Advanced Services sicher in die Produktion gehen.

Nachweisliche Erfolge in wichtigen Industrien

Lenovo GPU Advanced Services entlasten IT-Teams, indem sie die Implementierung rationalisieren und einen schnelleren Weg mit weniger Risiko vom Pilotprojekt zur Produktion schaffen. Die Services begegnen den Herausforderungen, die in Branchen, in denen KI den Betrieb transformiert, häufig auftreten:

Gesundheitswesen KI-gestützte Diagnosen mit Echtzeit-Einblicken tragen dazu bei, die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Patientenversorgung zu verbessern.

Automobil Managed Services unterstützen die Optimierung von Edge-KI-Modellen, die autonome und vernetzte Fahrzeugsysteme antreiben.

Medien und Entertainment GPU-Tuning kann Echtzeit-Rendering und Workflows in der Content-Produktion verbessern und Kreativen ermöglichen, reichhaltigere Erlebnisse effizienter bereitzustellen.

Cirrascale Cloud Services Reduzieren Sie mit Lenovos Expertise die GPU-Deployment-Zeit um mehr als 40 und beschleunigen Sie die KI-Innovation in Kundenumgebungen.

Eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei High-Performance-GPU-Lösungen

Lenovo GPU Advanced Services bieten eine flexible Einbindung, die durch nachgewiesene Expertise bei der Optimierung der GPU-Infrastruktur für Leistung und Skalierbarkeit unterstützt wird. Aufbauend auf den Lenovo ThinkSystem- und High-Performance-Compute-Plattformen ergänzen diese Services die GPU-reichen Lenovo-Systeme und stellen sicher, dass Kunden ihre Hardware-Investitionen maximieren, ohne an eine einzige Plattform gebunden zu sein.

Lenovo zeigt zudem eine beispiellose Führungsposition im Bereich Advanced Computing. So ist das Unternehmen seit sieben Jahren in Folge die Nummer 1 unter den Supercomputer-Anbietern2, die Nummer 1 in Bezug auf Zuverlässigkeit von x86-Servern und zählt auch zu den Besten, wenn es um Sicherheit geht.3 Diese bewährte Grundlage gewährleistet, dass Unternehmen ihre KI-Infrastruktur mit Vertrauen skalieren können.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Lenovo GPU Advanced Services Unternehmen dabei unterstützen, das Management zu vereinfachen und KI sicher zu skalieren, unter: http://lenovo.com/us/en/Solutions/Hybrid_Cloud_Services/GPU_Advanced_Services.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 69 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 196 der Fortune Global 500 rangiert und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Mit seiner klaren Vision, intelligentere Technologien für alle bereitzustellen, hat Lenovo seinen Erfolg als weltweit größter PC-Hersteller ausgebaut und verfügt über ein umfassendes Portfolio an KI-fähigen, KI-vorbereiteten und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Speicher, Edge, Hochleistungsrechner und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen und Dienstleistungen. Lenovos kontinuierliche Investitionen in bahnbrechende Innovationen schaffen eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle Menschen überall. Lenovo ist an der Hongkonger Börse unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com, und die neuesten Nachrichten finden Sie in unserem StoryHub.

[1] Basierend auf internen Leistungsbewertungen von Lenovo zur optimierten GPU-Bereitstellung und -Feinabstimmung.

[2] Führungsposition im Supercomputing Lenovo bleibt gemessen an der Anzahl der Systeme auf der TOP500-Liste vom Juni 2025 der weltweit führende Anbieter von Supercomputern. Finden Sie hier Statistiken und Marktanteile je Anbieter in der TOP500-Liste; Lenovo behauptet auch den Nummer-1-Status auf der ISC 2025.

[3] x86 Server Zuverlässigkeit und Sicherheit Unabhängige ITIC-Studien belegen, dass Lenovo ThinkSystem x86-Server seit elf Jahren in Folge die beste Verfügbarkeit aufweisen (aktuellster Bericht vom Februar 2025) und zu den sichersten Plattformen in der ITIC-Umfrage zur Serversicherheit 2025 gehören. Lesen Sie die LenovoPress-ITIC-Zusammenfassung und Berichterstattung zur ITIC-Sicherheitsumfrage 2025; zusätzliche Zusammenfassung der Umfrage von 2024 bestätigt ebenfalls Führungsrolle.

