Hamburg (ots) -Obwohl klassische Plakatwerbung auch im urbanen Raum zunehmend an Aufmerksamkeit verliert, halten noch immer viele Unternehmen daran fest - dabei gäbe es längst eine weitaus wirksamere Alternative: mobile Außenwerbung, die auffällt und im Gedächtnis bleibt. Mit großflächigen Werbefahrrädern bringt die DyBill GmbH hierbei unterschiedlichste Marken mitten in den Alltag der Menschen. Wie das funktioniert und welche Vorteile sich daraus ergeben, erfahren Sie hier.Unternehmen investieren Jahr für Jahr Millionen in Außenwerbung, doch immer häufiger laufen all ihre Maßnahmen ins Leere: Die Menschen rauschen achtlos an Plakatwänden vorbei, verdrängen Botschaften oder erinnern sich schlicht nicht daran. Für Marketing-Entscheider in letzter Konsequenz ein echtes Dilemma: Wie lässt sich Sichtbarkeit im öffentlichen Raum erzielen, wenn traditionelle Kanäle an Wirkung verlieren? Gleichzeitig wächst der Druck, Marken nicht nur regional zu verankern, sondern auch nachhaltig Aufmerksamkeit zu erzeugen. "Wer weiterhin auf die hundertste Plakatwand in der Stadt setzt, wird schlicht übersehen und zahlt am Ende für Wirkungslosigkeit - nicht nur mit Geld, sondern auch mit unnötig investierter Zeit", warnt Konstantin Braun, Geschäftsführer der DyBill GmbH."Genau deshalb setzen wir auf Werbefahrräder: Sie fallen sofort auf und ermöglichen echte Begegnungen mit der Zielgruppe", ergänzt Carlos Sievers, Geschäftsführer der DyBill GmbH. Was mit zwei Fahrrädern und einem WG-Dachboden begann, hat sich dabei in nur sieben Jahren zum Marktführer einer ganzen Nische entwickelt. Heute betreibt die DyBill GmbH über 50 Werbefahrräder, zwei Logistikstandorte und war bereits in über 200 deutschen Städten aktiv. Möglich macht das ein Team, das von Beginn an auf Flexibilität, Professionalität und Nähe zum Kunden setzt. Die Mission: Außenwerbung neu definieren - mit einem Medium, das Aufmerksamkeit garantiert und Marken erlebbar macht.Erfolg durch mobile Markenpräsenz: Wie die DyBill GmbH ihre Kunden voranbringtOb bei Neueröffnungen, Recruiting, Neukundengewinnung, Image- und Markenaufbau, Messe- oder Tourismusmarketing - die Werbefahrräder der DyBill GmbH machen Werbung sichtbar und erlebbar. Anstatt statisch an einem Ort zu stehen, fahren die großflächigen Anhänger auf strategisch ausgewählten Routen durch die Städte. Dabei entstehen an jedem Halt wertvolle Kontaktpunkte, an denen die Promoter aktiv mit der Zielgruppe ins Gespräch kommen. Wichtig dabei: Die Promoter sind keine aufdringliche Drückerkolonne aus der Fußgängerzone, sondern schaffen es, dass die Menschen von sich aus neugierig auf sie zugehen - ganz anders als bei klassischer Straßenpromotion. Das Konzept erzielt eine hohe Gesprächsrate: Im Durchschnitt finden pro Promoter etwa 50 Gespräche am Tag statt - und zwar ausschließlich, weil die Zielgruppe von sich aus Interesse zeigt.Damit verbindet die DyBill GmbH erstmals Außenwerbung mit direktem, messbarem Feedback aus der Zielgruppe. Die Markenbotschaft wird nicht nur einseitig kommuniziert, sondern es werden auch Rückmeldungen aus der Zielgruppe gesammelt und unverfälscht an die Kunden weitergegeben. Dadurch entsteht ein besseres Verständnis der Zielgruppe, und häufig werden neue, zuvor unbekannte Bedürfnisse oder Probleme erkannt.Ein eindrucksvolles Beispiel liefert die Zusammenarbeit mit POCO: Zur Neueröffnung einer Filiale buchte das Möbelhaus zunächst fünf Werbefahrräder. Die Resonanz war überwältigend: Hunderte Gespräche mit Passanten, spürbar steigende Aufmerksamkeit und emotionale Reaktionen vor Ort. Begeistert erweiterte POCO beim nächsten Mal auf sieben, später auf zehn Werbefahrräder - und machte die mobile Kampagne zum festen Bestandteil seines Marketingmixes. "Wenn ein Kunde einmal bucht, bucht er oftmals direkt wieder, weil der Effekt sofort sichtbar ist und sich direkt auf die Wahrnehmung der Marke auswirkt", betont Carlos Sievers.Nachhaltigkeit und Vertrauen als Markenwert: Was die DyBill GmbH auszeichnetNeben Reichweite und Sichtbarkeit punktet die DyBill GmbH mit einem klaren Nachhaltigkeitsansatz. Für jedes eingesetzte Werbefahrrad werden Bäume über die Organisation Plant for the Planet gepflanzt - bislang über 7.000 Stück. Zudem finden gebrauchte Werbebanner ein zweites Leben, etwa als Material für Hochbeete. "Unsere Werbefahrräder verbinden Effektivität mit ökologischer Verantwortung. Ein Signal, das auch auf die Marken unserer Kunden abstrahlt", erklärt Konstantin Braun. So wird Werbung nicht nur zum Blickfang, sondern auch zum Bekenntnis zu gesellschaftlicher Verantwortung.Und damit nicht genug: Von der ersten Beratung bis zur Nachbereitung setzt die DyBill GmbH auf Transparenz und Struktur. Für jede Kampagne wird eine individuelle Route geplant, Promoter erhalten detaillierte Briefings und bereits nach wenigen Stunden bekommen Kunden erste Bilder und Videos von der Aktion. Ergänzt wird das Ganze durch Reportings mit Passantenfrequenzen, Feedbacks und dokumentierten Gesprächen. "Viele Neukunden kommen zu uns, weil sie von Anbietern von statischer Außenwerbung enttäuscht wurden - fehlende Belege, unklare Abläufe, beschädigte Werbeflächen, aber vor allem: Keine Aufmerksamkeit, weil die Werbeflächen oft unsichtbar sind. Wir machen das Gegenteil: klare Prozesse, sichtbare Ergebnisse, maximale Transparenz", fasst Carlos Sievers zusammen. Genau diese Verlässlichkeit macht die DyBill GmbH für viele Unternehmen zum Partner auf Augenhöhe.Fazit: Die Zeit für echte Werbewirksamkeit ist jetztDer öffentliche Raum verändert sich, die Aufmerksamkeitsspannen schrumpfen, klassische Werbemethoden verlieren an Wirkung. Unternehmen stehen daher vor einer klaren Entscheidung: weiter auf altbewährte, aber wirkungsarme Plakate setzen - oder auf bewegliche Markenbotschafter, die Präsenz zeigen und Emotionen wecken. "Wer bereit ist, alte Muster zu durchbrechen, gewinnt eine Form der Sichtbarkeit, die heute unbezahlbar ist", so Konstantin Braun. Für Unternehmen bedeutet das: jetzt handeln, bevor die eigene Marke im städtischen Einheitsbrei untergeht.Sie wollen Ihre Markenbotschaft nach außen tragen und dabei maximale Aufmerksamkeit erreichen? 