Gronau (ots) -Das St. Antonius-Hospital Gronau bleibt Vorreiter in der Roboter-assistierten Chirurgie: Als erste Klinik in Europa setzt die Klinik für Urologie das neue da Vinci 5 Operationssystem ein - die jüngste und technologisch fortschrittlichste Generation der da Vinci Familie."Es ist kein Zufall, dass der neue da Vinci 5 zuerst in Gronau installiert wird", erklärt Christoph Bröcker, Geschäftsführer des St. Antonius-Hospitals Gronau. "Wir haben uns in fast 20 Jahren zur europaweiten Nummer eins in der Roboter-assistierten Urologie entwickelt - mit der größten Erfahrung, einem internationalen Ruf und einem Team, das sich konsequent für Innovation starkmacht."Journalisten bieten wir die Möglichkeit, sich aus erster Hand über das neue OP-System zu informieren und dieses live zu erleben. Wir laden Sie daher zum Pressegespräch mit anschließender OP-Vorführung ein.Termin: Dienstag, 7. Oktober 2025, 12:30 UhrOrt: St. Antonius-Hospital Gronau, Möllenweg 22, Urologie-Gebäude, 3. Etage, KonferenzraumIhre Gesprächspartner sind u.a.:- Matthias Heidmeier, Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen- Christoph Bröcker, Geschäftsführung St. Antonius-Hospital Gronau- Dr. Christian Wagner, Chefarzt Klinik für UrologieBitte teilen Sie uns bis zum 6. Oktober, 11 Uhr, mit, ob Sie am Pressegespräch mit anschließender OP-Führung teilnehmen werden.Pressekontakt:Dr. Christian SonntagUnternehmenskommunikationSt. Antonius-Hospital GronauTel.: 02562 - 915 1099Mail: christian.Sonntag@st-antonius-gronau.deOriginal-Content von: St. Antonius-Hospital Gronau GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181094/6128718